OTT News: మళ్లీ మొదలవుతున్న మహిష్మతి కథ… నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వస్తున్న బాహుబలి, డిసెంబర్ 25 నుంచి!
క్రిస్మస్ కానుకగా 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' డిసెంబర్ 25 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ అద్భుత కావ్యం, బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి వసూళ్లను సాధించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓటిటి (OTT) లోకి తిరిగి వస్తోంది.
భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత ప్రశంసలు మరియు విమర్శకుల మన్ననలు పొందిన చిత్రాలలో ఒకటైన 'బాహుబలి', ఇప్పుడు ఓటిటి (OTT) వేదికపై గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. తెలుగు సినిమాను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఈ అద్భుత కావ్యం 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' (Baahubali: The Epic) పేరుతో స్ట్రీమింగ్కు రానుంది.
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో, ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా వచ్చిన బాహుబలి సిరీస్ చిత్రాలను కలిపి 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' అనే ఒకే చిత్రంగా అక్టోబర్ 31న థియేటర్లలో విడుదల చేశారు. థియేటర్లలో విడుదలైన దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత కూడా, ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను మళ్ళీ మంత్రముగ్ధులను చేసింది. సుమారు 3 గంటల 40 నిమిషాల నిడివితో ఉన్న ఈ వెర్షన్, ప్రేక్షకులకు ఒకేసారి నిరంతరాయంగా పూర్తి కథను చూసే అనుభూతిని అందించింది.
తాజాగా, నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 25 నుండి అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించింది. క్రిస్మస్ కానుకగా వస్తున్న ఈ ప్రకటనతో అభిమానులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఇంట్లోనే ఉండి మాహిష్మతి సామ్రాజ్య వైభవాన్ని మళ్ళీ చూడాలని వారు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈ రీ-రిలీజ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించింది. ఏకంగా ₹55 కోట్లు వసూలు చేసి, భారతదేశంలో రీ-రిలీజ్ అయిన చిత్రాలలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ వసూళ్లే బాహుబలి చిత్రానికి ఉన్న ఆదరణను చాటిచెబుతున్నాయి. తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచవ్యాప్తం చేయడంలో ఈ చిత్రం కీలక పాత్ర పోషించింది.
కథా సారాంశం:
బాహుబలి కథాంశం ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసింది. మాహిష్మతి సామ్రాజ్యంలో రాజమాత శివగామి (రమ్యకృష్ణ), పసిబిడ్డ అయిన మహేంద్ర బాహుబలిని రక్షించడానికి తన ప్రాణాలను త్యాగం చేయడంతో ఈ కథ ప్రారంభమవుతుంది. ఒక గిరిజన గ్రామంలో పెరిగిన మహేంద్ర బాహుబలి (ప్రభాస్), ధైర్యవంతుడైన యువకుడిగా ఎదుగుతాడు. అక్కడ అతను వీరనారి అవంతిక (తమన్నా) ప్రేమలో పడతాడు.
అనంతరం, తన లక్ష్యం కోసం మాహిష్మతికి చేరుకున్న మహేంద్రకు, తన తల్లి దేవసేన (అనుష్క శెట్టి) ఖైదీగా ఉన్న విషయం తెలుస్తుంది. తన తండ్రి అమరేంద్ర బాహుబలిని దుర్మార్గుడైన భల్లాలదేవుడు (రానా దగ్గుబాటి) కుట్రతో చంపించాడని తెలుసుకుంటాడు. చివరకు నమ్మకస్తుడైన కట్టప్ప (సత్యరాజ్) సహాయంతో, మహేంద్ర బాహుబలి భల్లాలదేవునిపై యుద్ధం ప్రకటించి, రాజ్యాన్ని దక్కించుకుని శాంతిని నెలకొల్పుతాడు.
అద్భుతమైన విజువల్స్, భావోద్వేగాలు మరియు నటీనటుల అసమాన నటనతో 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' ఒక అద్భుత కళాఖండంగా నిలిచింది. ఈ క్రిస్మస్ రోజున నెట్ఫ్లిక్స్లో మళ్ళీ మాహిష్మతి కథను చూడటానికి సిద్ధంగా ఉండండి.