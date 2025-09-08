Rajamouli : శ్రీదేవిని బాహుబలికి ఎందుకు తీసుకోలేదంటే.. రాజమౌళికి అబద్ధాలు చెప్పింది ఎవరో చెప్పిన బోనీ కపూర్!
బాహుబలి సినిమా భారతీయ సినిమా దశను మార్చివేసింది. ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా ట్రెండ్కు మార్గం సుగమం చేసింది. బాహుబలి కేవలం మార్కెట్ను మాత్రమే కాదు, సినిమా మేకింగ్, ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఎలా చిత్రీకరించాలో కూడా కొత్త ప్రమాణాలను సృష్టించింది.
Rajamouli : బాహుబలి సినిమా భారతీయ సినిమా దశను మార్చివేసింది. ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా ట్రెండ్కు మార్గం సుగమం చేసింది. బాహుబలి కేవలం మార్కెట్ను మాత్రమే కాదు, సినిమా మేకింగ్, ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఎలా చిత్రీకరించాలో కూడా కొత్త ప్రమాణాలను సృష్టించింది. ఈ సినిమాలో ప్రతి పాత్ర కూడా సూపర్ హిట్ అయింది. ప్రభాస్, రాణాతో పాటు, అనుష్క శెట్టి, రమ్యకృష్ణ పాత్రలకు కూడా చాలా ప్రాధాన్యత లభించింది. ముఖ్యంగా రమ్యకృష్ణకు శివగామి పాత్ర చాలా శక్తివంతమైనది. ఆమె ఈ పాత్రలో అద్భుతంగా నటించింది. అయితే, ఈ పాత్రకు మొదట శ్రీదేవిని ఎంపిక చేశారు. ఆమె ఎక్కువ డిమాండ్లు పెట్టిన కారణంగా రాజమౌళి రమ్యకృష్ణను ఎంచుకున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై శ్రీదేవి కూడా గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఇప్పుడు శ్రీదేవి మరణం తర్వాత, ఆమె భర్త బోనీ కపూర్ ఈ విషయంపై మాట్లాడాడు.
రాజమౌళి శివగామి పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని సెలక్ట్ చేశారని, కథ చెప్పడానికి ముంబైకి వచ్చారని బోనీ కపూర్ తెలిపారు. కానీ రాజమౌళి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిర్మాత శోభు యర్లగడ్డ శ్రీదేవితో పారితోషికం గురించి మాట్లాడాడని బోనీ అన్నారు. ఆ నిర్మాత ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్ సినిమా కంటే తక్కువ పారితోషికం ఇస్తామని చెప్పారని బోనీ కపూర్ వివరించారు.
బోనీ కపూర్ మాట్లాడుతూ.. "శ్రీదేవి ఒక చిన్న నటి కాదు. శ్రీదేవిని సెలక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఆమె తెలుగు, తమిళం, హిందీ ఇండస్ట్రీల్లో చాలా పాపులారిటీ పొందిన నటి. ఆమె వల్ల సినిమాకు మంచి పబ్లిసిటీ వస్తుందని. ఆమె వల్ల అంత లాభం పొందుతూ ఇంత తక్కువ పారితోషికం ఇస్తే ఎలా? అంత తక్కువ పారితోషికానికి నా భార్యను నటించమని నేను ఎలా చెప్పగలను?" అని ప్రశ్నించారు.
"శ్రీదేవి చాలా డిమాండ్లు పెట్టింది, అందుకే ఆమెను తీసుకోలేదు" అని గతంలో రాజమౌళి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. దీనిపై బోనీ కపూర్ స్పందిస్తూ, "శ్రీదేవి ఖచ్చితంగా ఎలాంటి ప్రత్యేక డిమాండ్లు పెట్టలేదు. కానీ ఆ నిర్మాత శోభు యర్లగడ్డ రాజమౌళి వద్దకు వెళ్లి శ్రీదేవి గురించి లేనిపోనివి చెప్పాడు. ఈ కారణంగానే రాజమౌళి, శ్రీదేవి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయి. ఈ విషయాన్ని శోభు ముందు కూడా చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని బోనీ కపూర్ ఆరోపించాడు.