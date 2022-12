Avatar: The Way of Water: అవతార్ -2 తొలి రోజు వసూళ్లు ఎంతంటే?

Avatar-2: 2009లో జేమ్స్ కామెరున్ సృష్టించిన "అవతార్" సినిమా అప్పట్లో ఎంత పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. "అవతార్" సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2.9 బిలియన్ డాలర్లను వసూలు చేయగా 13 ఏళ్లుగా ఆ రికార్డుని ఇంకా పదిలంగానే వుంది. ఇప్పటికీ కూడా హైయెస్ట్ క్రాసింగ్ సినిమాలలో మొదటి స్థానం అవతార్ కే దక్కింది. ఈ సినిమా విడుదలైన 13 ఏళ్ల తర్వాత తాజాగా ఇప్పుడు ఈ సినిమా రెండవ భాగం గా "అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్" అనే సినిమా డిసెంబర్ 16, 2022న భారీ అంచనాల మధ్య థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇక అవతార్ 2 కి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. మొదటి రోజు నుంచి సినిమా కలెక్షన్లు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. కేవలం ఓపెనింగ్ డే రోజు మాత్రమే ఈ సినిమా 50 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లను నమోదు చేసుకుంది. దీంట్లో చాలా వరకు కలెక్షన్లు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి అవతార్ 2 సినిమా మొదటి రోజున 14 కోట్లు వసూలు చేసింది. అందులో 8 కోట్లు కేవలం నైజాం ఏరియా నుంచి మాత్రమే వచ్చాయి.

ట్రైలర్ విడుదలైనప్పటి నుంచి ఈ సినిమాపై అంచనాలు రోజురోజుకీ పెరుగుతూ వచ్చాయి. ఇప్పుడు భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా కలెక్షన్లు కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నాయి. సామ్ వర్తింగ్ టన్, జో సల్దాన ప్రధాన పాత్రలలో నటించిన ఈ సినిమా లో సిగోర్నీ వీవర్, స్టీఫెన్ లాంగ్, కేట్ విన్స్లెట్, క్లిఫ్ కర్టిస్, జోయెల్ డేవిడ్ మూరే, తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.