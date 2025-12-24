Avatar Fire and Ash:పండోరాలో గోవిందా? వైరల్ అవుతున్న ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’ కామియో వెనుక ఉన్న అసలు నిజం
'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' సినిమాలో గోవిందా నిజంగానే మెరిశారా? పండోరా గ్రహంపై బాలీవుడ్ స్టార్ కనిపిస్తున్న వైరల్ AI వీడియోల వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఏంటి? జేమ్స్ కామెరాన్ ఆఫర్ను తిరస్కరించానంటూ గతంలో గోవిందా చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యం ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ అంతా ఒక రకమైన "మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్"లో ఉంది. మీరు X (ట్విట్టర్) లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఓపెన్ చేస్తే, జేమ్స్ కామెరూన్ దర్శకత్వం వహించిన 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ గోవిందా నీలి రంగు చర్మంతో 'నావి' (Na’vi) పాత్రలో కనిపిస్తున్న వీడియోలు విపరీతంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఎంత రియలిస్టిక్గా ఉన్నాయంటే.. "ఈ సినిమా ఎక్కడ చూడాలి?", "నిజంగా జేమ్స్ కామెరూన్ ఇలా చేశారా?" అంటూ అభిమానులు కామెంట్లతో ముంచెత్తుతున్నారు.
అయితే, పండోరా గ్రహంపై మన "హీరో నంబర్ 1"ని చూడాలని మీరు టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే ముందు, ఈ విషయంపై స్పష్టత తెచ్చుకుందాం.
ఇంటర్నెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న "కామియో"
వైరల్ అవుతున్న క్లిప్లలో నీలి రంగు పూసుకున్న గోవిందా తనదైన శైలిలో డైలాగులు చెప్పడం, అలాగే జేక్ సుల్లీ (శామ్ వర్తింగ్టన్) పక్కన కనిపించడం మనం చూడవచ్చు. కొందరు అభిమానులు ఇది ప్రాంక్ అని వెంటనే గుర్తించినప్పటికీ, చాలా మంది మాత్రం ఇది నిజమైన 'సినిమాటిక్ క్రాస్ ఓవర్' ఏమోనని అయోమయానికి గురయ్యారు.
అసలు నిజం: ఇదంతా అబద్ధం. ఆ క్లిప్లన్నీ పూర్తిగా AI (కృత్రిమ మేధ) సాయంతో అభిమానులు సృష్టించినవి. బాలీవుడ్ ప్రచారంలో ఉన్న ఒక పాత కథను నిజం చేస్తూ, కొందరు క్రియేటర్లు AI టూల్స్ ఉపయోగించి ఈ వీడియోలను తయారు చేశారు.
ఈ జోక్ ఎందుకు వైరల్ అవుతోంది?
ఇది కేవలం ఒక మీమ్ మాత్రమే కాదు; గోవిందా గతంలో చేసిన ఒక సంచలన వ్యాఖ్యకు ఇది ప్రతిరూపం. 2009లో వచ్చిన అసలు 'అవతార్' సినిమాలో ప్రధాన పాత్రను జేమ్స్ కామెరూన్ తనకే ఆఫర్ చేశారని గోవిందా ఒకప్పుడు మీడియాకు చెప్పారు.
గోవిందా మాటల ప్రకారం:
- కామెరూన్కు 'అవతార్' అనే పేరును ఆయనే సూచించారట.
- షూటింగ్ కోసం 410 రోజులు కేటాయించాల్సి రావడంతో ఆయన ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించారట.
- "నా శరీరానికి నీలి రంగు వేస్తే, నేను హాస్పిటల్ పాలవుతాను!" అని అప్పుడు చెప్పినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
అయితే జేమ్స్ కామెరూన్ ఎప్పుడూ ఈ భేటీని ధృవీకరించలేదు. కానీ, బాలీవుడ్లో ఇదొక లెజెండరీ కథగా మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు 'ఫైర్ అండ్ యాష్' విడుదల కావడంతో, AI ఆర్టిస్టులు ఆ కథకు ఊపిరి పోశారు.
అతని కుటుంబం కూడా సందేహిస్తోంది
ఇంటర్నెట్ ఈ AI కామియోను ఎంజాయ్ చేస్తుంటే, గోవిందా భార్య సునీతా అహూజా ఇటీవల ఈ విషయాన్ని కొట్టిపారేశారు. ఒక పాడ్కాస్ట్లో ఆమె హాస్యాస్పదంగా మాట్లాడుతూ.. గడచిన 40 ఏళ్లలో ఏ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ కూడా తమ ఇంటి తలుపు తట్టడం చూడలేదని చెప్పారు. "నాకు అబద్ధాలంటే ఇష్టం లేదు" అని జోక్ చేస్తూనే 'అవతార్' కథనం నుండి ఆమె దూరంగా ఉన్నారు.
చివరి తీర్పు
'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' ఇప్పుడు థియేటర్లలో ప్రదర్శించబడుతోంది. ఇందులో శామ్ వర్తింగ్టన్, జో సల్దానా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇది నిజంగా ఒక విజువల్ వండర్, కానీ ఇందులో గోవిందా ఎక్కడా లేడు. మీరు నీలి రంగు అవతారంలో గోవిందాని చూడాలనుకుంటే, మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్లో వచ్చే ఆ సరదా AI వీడియోలను చూసి ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే!