Avatar 3 Box Office: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'అవతార్' విధ్వంసం.. మొదటి వీకెండ్లోనే రూ. 3000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు!
అవతార్ 3 బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. మొదటి వీకెండ్లోనే రూ. 3,100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన జేమ్స్ కామెరాన్ విజువల్ వండర్. పూర్తి కలెక్షన్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ చూడండి.
జేమ్స్ కామెరాన్ సృష్టించిన అద్భుత ప్రపంచం 'పండోరా' మళ్ళీ థియేటర్లలో మ్యాజిక్ చేస్తోంది. అవతార్ సిరీస్లో వస్తున్న మూడో చిత్రం 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' (Avatar: Fire And Ash) ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద కళ్లు చెదిరే వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది. క్రిస్మస్ సెలవుల కంటే ముందే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కనకవర్షం కురిపిస్తోంది.
మొదటి వీకెండ్ వసూళ్ల వివరాలు:
సినిమా విడుదలైన మొదటి నాలుగు రోజుల్లోనే (లాంగ్ వీకెండ్) 'అవతార్ 3' ఏకంగా $345 మిలియన్ల (సుమారు రూ. 3,100 కోట్లకు పైగా) గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.
అమెరికా (Domestic): $88 మిలియన్లు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ (International): $257 మిలియన్లు.
రికార్డులు వర్సెస్ వాస్తవాలు:
2022లో వచ్చిన 'అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్' మొదటి వీకెండ్లో $435 మిలియన్లు వసూలు చేయగా, దానితో పోలిస్తే మూడో భాగం వసూళ్లు స్వల్పంగా తగ్గినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, 2025లో 'జూటోపియా 2' ($556 మిలియన్లు) తర్వాత అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ సాధించిన రెండో చిత్రంగా 'అవతార్ 3' రికార్డు సృష్టించింది.
3D మరియు IMAX మ్యాజిక్:
ఈ సినిమాను చూసిన వారిలో దాదాపు 70 శాతం మంది 3D మరియు IMAX 3D ఫార్మాట్లలోనే చూడటానికి మొగ్గు చూపారు. 197 నిమిషాల (3 గంటల 17 నిమిషాలు) సుదీర్ఘ నిడివి ఉన్నప్పటికీ, విజువల్ గ్రాండియర్ కోసం ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు. జేమ్స్ కామెరాన్ సినిమాలకు ఓపెనింగ్స్ కంటే లాంగ్ రన్ (ఎక్కువ రోజులు ఆడటం) ముఖ్యం కాబట్టి, రాబోయే రోజుల్లో ఈ వసూళ్లు ఇంకా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్:
థియేటర్లలో 'అవతార్ 3' ప్రదర్శనతో పాటు, మార్వెల్ ఫ్యాన్స్ కోసం 'అవెంజర్స్: డూమ్స్ డే' టీజర్ మరియు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ కొత్త సినిమా 'ది ఒడెస్సీ' ప్రోలాగ్ను ప్రదర్శిస్తుండటం కూడా కలెక్షన్లకు కలిసొచ్చే అంశం. క్రిటిక్స్ నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, సాధారణ ప్రేక్షకులు మాత్రం పండోరా ప్రపంచంలోకి మళ్ళీ వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.