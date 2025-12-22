Avatar 3 India Box Office Day 3: రూ. 3,000 కోట్లు దాటిన 'ఫైర్ అండ్ యాష్' కలెక్షన్స్!
ఫైర్ అండ్ యాష్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. 3 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹3100 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ సినిమా ఇండియా కలెక్షన్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
జేమ్స్ కామెరూన్ విజువల్ వండర్ 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' బాక్సాఫీస్ వద్ద అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతోంది. మొదటి రెండు రోజుల్లో మంచి వసూళ్లు సాధించిన ఈ చిత్రం, మూడవ రోజు (ఆదివారం) భారత్లోనూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ భారీ కలెక్షన్లతో రికార్డులను తిరగరాసింది.
భారత్లో 3వ రోజు కలెక్షన్ల జోరు
మూడవ రోజున ఈ చిత్రం అన్ని భాషల్లో కలిపి భారత్లో సుమారు ₹ 25.75 కోట్ల నికర వసూళ్లను సాధించింది. దీంతో మొదటి మూడు రోజుల్లోనే భారత్లో మొత్తం కలెక్షన్లు ₹ 67 కోట్లకు పైగా చేరాయి.
3 రోజుల బాక్సాఫీస్ నివేదిక (ఇండియా నెట్):
రోజు,వసూళ్లు (కోట్లలో), ప్రధాన భాషలు
1వ రోజు (శుక్రవారం),₹ 19.00,"ఇంగ్లీష్: 8.5 కోట్లు, హిందీ: 5.25 కోట్లు"
2వ రోజు (శనివారం),₹ 22.50,"ఇంగ్లీష్: 10.5 కోట్లు, హిందీ: 6.4 కోట్లు"
3వ రోజు (ఆదివారం),₹ 25.75,"ఇంగ్లీష్: 10.6 కోట్లు, హిందీ: 8.75 కోట్లు"
మొత్తం (3 రోజులు),₹ 67.25,ఇండియా గ్రాస్: ₹ 82.00 కోట్లు
వరల్డ్ వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట
గ్లోబల్ మార్కెట్లో 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' ఊహించని రీతిలో దూసుకుపోతోంది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం 3,000 కోట్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది.
3 రోజుల వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్: ₹ 3100.00 కోట్లు
ఓవర్సీస్ కలెక్షన్: ₹ 2300.00 కోట్లు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆక్యుపెన్సీ అదుర్స్!
ఆదివారం నాడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) 'అవతార్ 3'కి భారీ ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది. తెలుగు 3D వెర్షన్ ఏకంగా 54.43% ఆక్యుపెన్సీతో సత్తా చాటింది.
- హైదరాబాద్: 63.75% ఆక్యుపెన్సీ
- విజయవాడ: 55.75% ఆక్యుపెన్సీ
- వైజాగ్: 55.00% ఆక్యుపెన్సీ
- వరంగల్: 66.00% ఆక్యుపెన్సీ
మధ్యాహ్నం మరియు సాయంత్రం షోలకు జనం బారులు తీరారు. హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో సాయంత్రం షోల ఆక్యుపెన్సీ 79% వరకు నమోదు కావడం విశేషం.
ముగింపు
లైట్స్టార్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మరియు 20వ సెంచరీ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం, మొదటి వారంలోనే మరిన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టే దిశగా సాగుతోంది. జేమ్స్ కామెరూన్ మేకింగ్ మరియు విజువల్స్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పిస్తున్నాయి.