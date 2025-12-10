Avatar 3: అవతార్-3.. ఇండియాలో భారీ వసూళ్ల రికార్డు సాధించగలదా?
ప్రపంచంలో అత్యధిక రెస్పాన్స్ పొందిన సినిమా ఫ్రాంచైజీలలో అవతార్ అగ్రస్థానంలో ఉంటుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
ప్రపంచంలో అత్యధిక రెస్పాన్స్ పొందిన సినిమా ఫ్రాంచైజీలలో అవతార్ అగ్రస్థానంలో ఉంటుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇప్పటి వరకు విడుదలైన రెండు భాగాలు భారీ విజయం సాధించాయి. ఇప్పుడు మూడవ భాగం ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’ డిసెంబర్ 19న గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది.
సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ BookMyShowలో 1.2 మిలియన్లకు పైగా ఇంట్రెస్టులు నమోదవడంతో, అభిమానుల్లో ఎంత ఉత్సాహం ఉందో స్పష్టమవుతోంది. హాలీవుడ్ మూవీ అయినప్పటికీ, ఇండియాలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు సినిమాకి ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈసారి, డైరెక్టర్ జేమ్స్ కామరూన్ కొత్త తెగను సృష్టించడం విశేషం. భారీ స్థాయిలో నిర్మాణం జరిగి, ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్ల ఫీజులు కలిపి మొత్తం ఖర్చు సుమారు 400 మిలియన్ డాలర్లు, అంటే మన కరెన్సీలో 3600 కోట్ల రూపాయలుగా నమోదయిందని తెలుస్తోంది.
ట్రేడ్ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, అవతార్-3 ఇండియాలో 400 కోట్ల పైగా వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ పెద్ద ఎత్తున జరగడం, హిట్ టాక్ రావడం వంటి కారణాలతో, భారీ వసూళ్లు కచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉందని వారు అంటున్నారు. అవతార్-2 కూడా ఇలాంటి వసూళ్లను సాధించింది కాబట్టి, ఈసారి మరింత రికార్డులు సృష్టించవచ్చని భావిస్తున్నారు.
సినిమా విషయానికి వస్తే, జేమ్స్ కామరూన్, జాన్ లండావ్ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ లో సామ్ వార్తింగ్డన్, జో సల్దానా, సిజర్నీ వీవర్, స్టీఫెన్ లాంగ్, కేట్ వింస్లెట్, ఊనా చాప్లిన్ నటిస్తున్నారు. రస్సెల్ కార్పెంటర్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా, సైమన్ ఫ్రాంగ్-లెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా, స్టీఫెన్ రికిన్, డేవిడ్ బ్రెన్నర్, జాన్ రిఫ్యూ, జేమ్స్ కామరూన్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇండియాలో అవతార్-3 ఎంత వసూలు సాధిస్తుందో చూడటం ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల కోసం ఆసక్తికరంగా మారింది.