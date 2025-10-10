Ari Movie Review: అರಿ సినిమా రివ్యూ.. దర్శకుడి సాహసం ఫలించిందా?
Ari Movie Review: పేపర్ బాయ్ వంటి డీసెంట్ ఫీల్గుడ్ సినిమాతో గుర్తింపు పొందిన దర్శకుడు జయశంకర్, ఈసారి ఒక సాహసోపేతమైన కథాంశంతో 'అరి' చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. మనిషిలోని ఆరు అంతర్గత శత్రువులు, అంటే అరిషడ్వర్గాల (కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యం) కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమాను రూపొందించడం చాలా కొత్త ప్రయత్నం. అనసూయ, సాయికుమార్, వినోద్ వర్మ వంటి ప్రముఖ నటులు నటించిన ఈ చిత్రం, అసలు ఆరు లోపాల చుట్టూ కథను ఎలా అల్లింది? ఈ విలక్షణ కథా నేపథ్యం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించింది? సినిమా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు విశ్లేషిద్దాం.
అరి కథాంశం చాలా ప్రత్యేకమైనది. మనిషి జీవితాన్ని నాశనం చేసే ఆరు బలహీనతలను కథాంశంగా తీసుకుని, ఆ ఆరు లక్షణాలకు లోబడిన ఆరుగురు ప్రధాన పాత్రలను దర్శకుడు పరిచయం చేస్తారు.
కామం : టీ మాస్టర్ అయిన అమూల్ కుమార్ (హర్ష చెముడు). సన్నీ లియోన్తో ఒక్క రాత్రి గడపాలని విచిత్రమైన కోరికతో ఉంటాడు.
మాత్సర్యం : అందంగా ఉండాలని, తన తోటి ఉద్యోగిపై అసూయ పడే ఎయిర్ హోస్టెస్ ఆత్రేయి (అనసూయ).
లోభం : గుంజన్ (శుభలేఖ సుధాకర్) ఆస్తి కోసం ఎంతకైనా తెగించే స్వభావం కలది.
క్రోధం : ఎప్పుడూ కోపంతో రగిలిపోయే సీఐ చైతన్య (శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్).
మోహం : చనిపోయిన భర్తను తిరిగి బ్రతికించుకోవాలనుకునే లక్ష్మి (సురభి ప్రభావతి).
మదం : డబ్బు, హోదాలు మాత్రమే గొప్ప అని భావించే ధనవంతుడు విప్రనారాయణ పాశ్వాన్ (సాయికుమార్).
ఈ ఆరుగురు వ్యక్తులు ఇక్కడ మీ కోరికలు తీర్చబడును అనే ఒక ప్రకటనను చూసి, గ్రంథాలయంలో ఉండే ఒక సీక్రెట్ వ్యక్తి (వినోద్ వర్మ) దగ్గరకు వస్తారు. వారి కోరికలు తీర్చాలంటే, ఆ వ్యక్తి విధించే కొన్ని ప్రమాదకరమైన షరతులకు వారు అంగీకరించాల్సి ఉంటుంది. ఆ షరతులు ఏమిటి? వాటిని పూర్తి చేయడంలో వారి జీవితాలు ఎలాంటి మలుపులు తీసుకున్నాయి? చివరికి వారి కోరికలు తీరాయా? అనేది సినిమా కథ.
పౌరాణిక అంశాలను, మనిషి అంతర్గత లోపాలను కలిపి సినిమా తీయడం అనేది కత్తి మీద సాము లాంటిది. దర్శకుడు జయశంకర్ ఈ సంక్లిష్టమైన విషయాన్ని సామాన్య ప్రేక్షకుడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి బాగానే ప్రయత్నించారు. సినిమా ఫస్టాఫ్ కాస్త గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఆరుగురు పాత్రల పరిచయం, వారి కథలను చెప్పే క్రమంలో కథనం కొద్దిగా నెమ్మదించింది అనిపిస్తుంది. కోరికలు తీర్చుకోవడానికి పాత్రలు చేసే కొన్ని ప్రమాదకరమైన టాస్క్లు ప్రేక్షకులకు అతిగా అనిపించవచ్చు.
అయితే, సెకండాఫ్ మొదలైనప్పటి నుండి, ముఖ్యంగా ప్రీ-క్లైమాక్స్ ముందు నుండి సినిమా ఊపందుకుంటుంది. దర్శకుడు ఆరు పాత్రల కథలను ఒకదానితో ఒకటి ముడిపెట్టిన తీరు చాలా మెప్పిస్తుంది. మైథలాజికల్ టచ్, చివర్లో శ్రీకృష్ణుడిని చూపించిన విధానం సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచాయి. "ఎంత డబ్బున్నా ఒక పూట భోజనం లేని బతుకెందుకు?" వంటి ఆలోచింపజేసే మంచి సందేశాలు ఇచ్చే సంభాషణలు సినిమా విలువను పెంచాయి. కథ ప్రారంభం, ముగింపు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నా, మధ్యలో నడిపించే విధానంలో కొంచెం పట్టు తప్పినట్లు అనిపిస్తుంది.
వినోద్ వర్మ పోషించిన రహస్య వ్యక్తి పాత్ర చాలా కీలకం. అతను కళ్లతోనే అద్భుతంగా నటించి, ప్రేక్షకుడిపై బాగా ప్రభావం చూపారు. సాయికుమార్ అహంకారంతో కూడిన ధనవంతుడి పాత్రలో, అనసూయ అసూయపడే ఎయిర్ హోస్టెస్ పాత్రలో బాగా ఒదిగిపోయారు. శుభలేఖ సుధాకర్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. వైవా హర్ష తన కామెడీ టైమింగ్తో అక్కడక్కడా నవ్వించి, కాస్త ఊరటనిచ్చాడు.
సాంకేతిక అంశాలు: అనూప్ అందించిన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ముఖ్యంగా విరామం తర్వాత వచ్చే శ్రీకృష్ణుడి పాట మరియు దాని చిత్రీకరణ చాలా ఆకట్టుకుంటాయి. సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బాగుంది.
బలాలు
అరిషడ్వర్గాల అనే కొత్త, బలమైన కాన్సెప్ట్.
వినోద్ వర్మ, అనసూయ, సాయికుమార్ల అద్భుత నటన.
క్లైమాక్స్లో ఇచ్చిన మంచి ముగింపు, మెసేజ్
ద్వితీయార్థంలో వేగం పుంజుకోవడం.
బలహీనతలు
ప్రథమార్థంలో కథనం నెమ్మదించడం, గందరగోళంగా అనిపించడం.
కొన్ని పాత్రలకు సంబంధించిన టాస్క్లు ప్రేక్షకుడికి అతిగా అనిపించడం.
సాధారణ ప్రేక్షకుడికి ఈ కొత్త కథాంశం పూర్తిగా కనెక్ట్ కాకపోవడం.
చివరి మాట: అరి అనేది మనిషి మనస్తత్వాలు, కృష్ణతత్వం చుట్టూ తిరిగే ఒక సరికొత్త ప్రయత్నం. దర్శకుడి ఆలోచన గొప్పది, నటీనటుల ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉంది. ఈ సినిమా కొత్త తరహా కథాంశాలను, మైథాలజీ అంశాలను ఇష్టపడే ఒక వర్గం ప్రేక్షకులను ఖచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుంది.
రేటింగ్: 3/5