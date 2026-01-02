Rahman Turns Actor: ఆస్కర్ విజేతగా రహ్మాన్ చేస్తున్న కొత్త ప్రయత్నం అభిమానులను ఆశ్చర్యంలోకి తెచ్చింది
గ్లోబల్ మ్యూజిక్ ఐకాన్ ఏఆర్ రెహమాన్ 'మూన్ వాక్' చిత్రంతో నటుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. ప్రభుదేవాతో కలిసి ఆయన నటించనుండగా, తెరపై ఆయన పూర్తిస్థాయి పాత్రను చూసేందుకు అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
విశ్వవ్యాప్తంగా తన అద్భుతమైన సంగీతంతో అలరించిన దిగ్గజ కంపోజర్ ఏఆర్ రెహమాన్, ఇప్పుడు నటుడిగా మారి తన అభిమానులకు ఒక ఊహించని సర్ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నారు. 'మూన్ వాక్' చిత్రంతో వెండితెరపై పెద్ద హంగామా చేయడానికంటే ముందే, మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సినిమా 'పెద్ది'లోని "చికిరి.. చికిరి" పాటతో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్నారు. రెహమాన్ నటుడిగా మారాలని నిర్ణయించుకున్నారని, ఈ క్రమంలోనే ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారని సమాచారం.
మనోజ్ ఎన్.ఎస్. దర్శకత్వంలో 'బిహైండ్ వుడ్స్' నిర్మాణంలో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. 'మూన్ వాక్'లో ప్రభుదేవా కూడా ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఇందులో రెహమాన్ పూర్తి స్థాయి పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆయన ఒక సినిమా దర్శకుడి పాత్రను పోషిస్తున్నారని, ఇది ఆయన నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉండటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
గ్లోబల్ మ్యూజిక్ ఐకాన్.. ఇప్పుడు నటుడిగా
ఏఆర్ రెహమాన్ కేవలం ఒక సంగీత దర్శకుడు మాత్రమే కాదు, భారతీయ కళా ప్రతిభకు ప్రపంచవ్యాప్త బ్రాండ్. 'రోజా' చిత్రంతో అరంగేట్రం చేసి సినీ సంగీత గమనాన్నే మార్చేసిన ఆయన.. బాంబే, దిల్ సే, లగాన్, రంగ్ దే బసంతి, మరియు ఆస్కార్ గెలుచుకున్న 'స్లమ్డాగ్ మిలియనీర్' వంటి మరెన్నో మరపురాని ఆల్బమ్స్ అందించారు. రెండు అకాడమీ అవార్డులు, ఒక గ్రామీ, మరియు గోల్డెన్ గ్లోబ్ వంటి ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలు ఆయన ఖాతాలో ఉన్నాయి.
రెహమాన్ సంగీతానికి భాష, ప్రాంతం మరియు సంస్కృతితో సంబంధం లేదు. ఆయన సృష్టించే సంగీతం కేవలం పాట మాత్రమే కాదు, అది ఒక భావోద్వేగ ప్రయాణం. అందుకే ఇప్పటికీ ఆయన ప్రభావం అజేయంగా కొనసాగుతోంది. అందుకు తాజా ఉదాహరణే 'పెద్ది' చిత్రంలోని “చికిరి.. చికిరి” పాట. ఈ సినిమా ఇంకా విడుదల కాకముందే ఆ పాట అప్పుడే 100 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది.
'మూన్ వాక్' ఎందుకు ప్రత్యేకం?
గతంలో కొన్ని ఆల్బమ్ సాంగ్స్ మరియు లైవ్ షోలలో కనిపించిన రెహమాన్, 'మూన్ వాక్' చిత్రంతో నటుడిగా పూర్తి స్థాయి పరివర్తన చెందడం ఆయన కెరీర్లో ఒక మైలురాయి. ముఖ్యంగా ఒక క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ పాత్రలో ఆయన ఎలా కనిపిస్తారా అని అభిమానులు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఏఆర్ రెహమాన్ మరియు ప్రభుదేవా కలయిక. రెహమాన్ సంగీతం అందించిన 'కాదలన్' (ప్రేమికుడు) సినిమాతో ప్రభుదేవా కథానాయకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఆ సినిమా ఘనవిజయం సాధించడమే కాకుండా, అందులోని సంగీతం చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పుడు వీరిద్దరినీ నటులుగా ఒకే ఫ్రేమ్లో చూడటం ప్రేక్షకులకు కనువిందుగా ఉంటుంది.
విడుదలకు ముందే భారీ అంచనాలు
నటుడిగా రెహమాన్, కీలక పాత్రలో ప్రభుదేవా, మనోజ్ ఎన్.ఎస్. దర్శకత్వం.. ఈ కలయికతో 'మూన్ వాక్' చిత్ర పరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్ అయింది. సంగీత మాంత్రికుడు తెరపై తనను తాను ఎలా ఆవిష్కరించుకుంటారు, ఆ సంగీత మాయాజాలం నటనలోనూ కనిపిస్తుందా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
రెహమాన్ ఈ కొత్త సాహసోపేత ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడుతున్న తరుణంలో అంచనాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. మే నెలలో విడుదల కానున్న 'మూన్ వాక్' చిత్రంలో ఈ సంగీత లెజెండ్ కెమెరా ముందు ఎలా మెరిసిపోతారో చూడాలి.