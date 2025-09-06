Ghaati : అనుష్క సినిమాకు కొత్త చిక్కులు.. ఘాటి మూవీపై పోలీసుల నిఘా.. కారణం ఏమిటంటే!
Ghaati: ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన అనుష్క శెట్టి, బాహుబలి 2 తర్వాత సినిమాలు చేయడం తగ్గించారు. అంతకు ముందు ఏటా ఐదారు సినిమాల్లో నటించే అనుష్క, బాహుబలి 2 తర్వాత సంవత్సరానికి ఒక సినిమా చేయడం ప్రారంభించారు. 2021, 22 సంవత్సరాల్లో ఒక్క సినిమా కూడా చేయకపోవడంతో అనుష్క సినిమాలకు గుడ్బై చెప్పారని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. అయితే, 2023లో మిస్ శెట్టి, మిస్టర్ పోలిశెట్టి సినిమాతో తిరిగి వచ్చిన అనుష్క, ఇప్పుడు మళ్లీ సినిమాల్లో బిజీ అయ్యారు.
విడుదలకు ముందే చిక్కులు..
తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అనుష్క కేవలం లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాల్లో మాత్రమే నటిస్తున్నారు. తాజాగా, ఆమె నటించిన ఘాటి అనే సినిమా విడుదలైంది. అయితే, సినిమా విడుదలైన రోజునే చిత్ర యూనిట్కు చిక్కులు ఎదురయ్యాయి. తెలంగాణ పోలీస్ శాఖకు చెందిన ఒక విభాగం ఈ సినిమాపై నిఘా పెట్టింది. సినిమాలో కొన్ని అంశాలు సమాజానికి హానికరం అని కూడా పేర్కొంది.
తెలంగాణ పోలీసుల డ్రగ్స్ నిరోధక విభాగానికి ఈగల్ అని పేరు ఉంది. ఈగల్ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో అనుష్క నటించిన ఘాటి సినిమాపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఘాటి సినిమా ట్రైలర్లో అభ్యంతరకరమైన అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా గంజాయి ఉత్పత్తి, వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు అనుమానం ఉంది. అందుకే ఈ సినిమాపై మేము నిఘా పెట్టాము అని ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ఘాటి సినిమాలో ఏముంది?
ఘాటి సినిమా గంజాయిని ఉత్పత్తి, రవాణా చేసే ఒక వర్గం ప్రజల కథ. ఆ వర్గానికి చెందిన యువతి పాత్రలో అనుష్క శెట్టి నటించారు. సినిమా ట్రైలర్లో అనుష్క గంజాయిని రవాణా చేసే దృశ్యాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇది ఒక యాక్షన్ సినిమా. ఈ సినిమాలో అనుష్క రఫ్ అండ్ టఫ్గా కనిపించారు. కానీ, సినిమాలో గంజాయి రవాణా అంశం తెలంగాణ డ్రగ్స్ నిరోధక విభాగాన్ని ఆందోళన కలిగించింది.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో డ్రగ్స్ వినియోగం కేసులు ఇటీవల పెరిగాయి. డ్రగ్స్ వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు సినీ నటులు తమ వంతు కృషి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా కోరారు. డ్రగ్స్ నిరోధకానికి ప్రత్యేక విభాగం కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
సినిమా గురించి మరికొన్ని వివరాలు..
ఘాటి సినిమాలో అనుష్క శెట్టితో పాటు విక్రమ్ ప్రభు, చైతన్య రావు, జగపతి బాబు వంటి నటులు నటించారు. ఈ సినిమాకు క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహించారు. గతంలో ఆయన వేదం, గమ్యం, ఎన్టీఆర్, గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి, కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ వంటి హిట్ సినిమాలను డైరెక్ట్ చేశారు.