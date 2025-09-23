Kalki 2898 AD : కల్కి 2 లో దీపికా స్థానంలో అనుష్క శెట్టి? ఫ్యాన్స్ కోరిక నెరవేరుతుందా
Kalki 2898 AD : ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న కల్కి 2898 ఏడీ సినిమా ప్రస్తుతం వార్తల్లో ఉంది. ఈ సినిమా నుంచి నటి దీపికా పదుకొనే తప్పుకున్నారని వస్తున్న వార్తలు ఆమె అభిమానులను నిరాశపరిచాయి. అయితే, కల్కి సీక్వెల్లో దీపికా స్థానంలో మరో హీరోయిన్ అవసరం. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది అభిమానులు అనుష్క శెట్టిని తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
ప్రభాస్, దీపికా పదుకొనే కలిసి నటించిన కల్కి 2898 ఏడీ పార్ట్ 2 సినిమా విడుదల కాకముందే వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొనే ఒక కీలక పాత్రలో నటించారు. అయితే, సినిమా సీక్వెల్కు ఆమె అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ విషయం ఆమె అభిమానులకు బాధ కలిగించినప్పటికీ, సీక్వెల్లో అనుష్క శెట్టిని హీరోయిన్గా తీసుకోవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
దీపికా ఎందుకు తప్పుకున్నారు?
కల్కి 2 నుంచి దీపికా పదుకొనే తప్పుకోవడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయని సమాచారం. ఆమె ఇటీవల బిడ్డకు జన్మనివ్వడంతో పని విషయంలో కొన్ని షరతులు పెడుతున్నారట. రోజుకు 7-8 గంటలు మాత్రమే పని చేస్తానని చెప్పారట. అంతేకాకుండా, ఆమె తన పారితోషికాన్ని కూడా 25% పెంచాలని కోరారట. ఈ షరతులను ఒప్పుకోవడానికి నిర్మాతలు సిద్ధంగా లేకపోవడంతో, ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నారని తెలుస్తోంది.
ప్రభాస్-అనుష్క కాంబినేషన్ మళ్లీ వస్తుందా?
ప్రభాస్, అనుష్క శెట్టి జోడికి టాలీవుడ్లో స్పెషల్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. మిర్చి, బాహుబలి, బాహుబలి 2 వంటి సినిమాలలో ఈ జంట కలిసి నటించి బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ అందించింది. ఈ జంటకు ఉన్న భారీ అభిమాన బలం దృష్ట్యా, కల్కి సీక్వెల్లో అనుష్కను తీసుకోవాలని చాలామంది కోరుతున్నారు. దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ అభిమానుల కోరికను నెరవేరుస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. కల్కి కథ సీక్వెల్లో కొనసాగాల్సి ఉన్నందున, దీపికా పాత్రకు ఒక కొత్త నటిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి, దర్శకుడు ఈ విషయంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.