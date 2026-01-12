  • Menu
Jana Nayagan: దళపతి విజయ్ లాస్ట్ ఫిల్మ్.. ఫస్ట్ ఛాన్స్ నాకే వచ్చింది! కానీ ఆ భయంతో వద్దన్నాను అనిల్ రావిపూడి వైరల్ కామెంట్స్

Highlights

దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగన్' పై అనిల్ రావిపూడి సంచలన వ్యాఖ్యలు. భగవంత్ కేసరి రీమేక్ ఆఫర్ ఎందుకు కాదన్నారో ఆయన మాటల్లోనే..

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న చివరి చిత్రం ‘జన నాయగన్’ (Jana Nayagan) గురించి టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రెండు పరిశ్రమల్లోనూ హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో తాను తెరకెక్కించిన ‘మన శంకరవరప్రసాద్ గారు’ సినిమా ప్రమోషన్లలో పాల్గొన్న అనిల్, విజయ్ సినిమాకు సంబంధించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

విజయ్ స్వయంగా ఫోన్ చేశారు కానీ..

అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, "విజయ్ గారు తన చివరి సినిమాకు దర్శకత్వం వహించమని స్వయంగా నన్ను కోరారు. అది నాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. ఆయనకు నా ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమా కథ బాగా నచ్చింది. ఆ కథనే రిమేక్ చేయాలని ఆయన పట్టుబట్టారు" అని వెల్లడించారు.

రిమేక్ అంటే భయం వేసింది!

అయితే, విజయ్ వంటి భారీ మాస్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరోకి అది చివరి సినిమా కావడం వల్ల తాను కొంత వెనకడుగు వేసినట్లు అనిల్ తెలిపారు.

స్ట్రైట్ సినిమా కావాలనుకున్నా: "విజయ్ గారికి ఇది కెరీర్ చివరి చిత్రం. అలాంటి క్రేజీ ప్రాజెక్టును రీమేక్ కథతో చేయడం అభిమానులకు నచ్చుతుందో లేదో అని భయం వేసింది. అందుకే స్ట్రైట్ సినిమా చేద్దామని చెప్పాను" అని అనిల్ వివరించారు.

విజయ్ నమ్మకం: కానీ ఆ కథపై విజయ్ గారికి ఉన్న నమ్మకం ముందు నా మాటలు పని చేయలేదు. విడుదలయ్యాక ఆ సినిమా అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొడుతుందనే ధీమాను అనిల్ వ్యక్తం చేశారు.

‘జన నాయగన్’ చుట్టూ సెన్సార్ వివాదం

మరోవైపు, ఈ చిత్రం సంక్రాంతికే విడుదల కావాల్సి ఉన్నా సెన్సార్ చిక్కుల్లో చిక్కుకుంది.

రాజకీయ నేపథ్యం: విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం చేస్తున్న తరుణంలో ఈ సినిమాలోని పొలిటికల్ డైలాగ్స్, కొన్ని సీన్లపై సెన్సార్ బోర్డ్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

కోర్టులో పోరాటం: ప్రస్తుతం ఈ వివాదం మద్రాస్ హైకోర్టులో ఉంది. సెన్సార్ బోర్డు వర్సెస్ నిర్మాతలుగా మారిన ఈ కేసులో తీర్పు కోసం అభిమానులు వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

రాజకీయ వర్గాల నుండి కూడా విజయ్‌కు మద్దతు లభిస్తుండటంతో, ఈ 'జన నాయగన్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.

