Andhera :‘అంధేరా’ (అమెజాన్ ప్రైమ్) సిరీస్ రివ్యూ

‘అంధేరా’ (అమెజాన్ ప్రైమ్) సిరీస్ రివ్యూ
హిందీలో రూపొందిన ‘అంధేరా’ ఒక సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ సిరీస్. ఇది మొత్తం 8 ఎపిసోడ్స్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఒక్కో ఎపిసోడు సుమారు 40–60 నిమిషాల నిడివి కలిగి ఉంటుంది. కొన్ని సన్నివేశాలు ఆకట్టుకున్నప్పటికీ, కథాకథనంలో మరింత క్లారిటీ అవసరం అని అనిపిస్తుంది.
కథ:
ముంబైలో కల్పన (ప్రియా బాపట్) పోలీస్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తుంది. గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఆమె మనశ్శాంతిని చీల్చుతుంది. ‘బాని బారువా’ అనే మహిళకు సంబంధించిన మిస్సింగ్ కేసు కల్పన దగ్గరికి వస్తుంది. ఈ కేసును పరిశీలించేందుకు ఆమె రంగంలోకి వస్తుంది.
ముంబైలో జయసేథ్ (కరణ్ వీర్) మెడికల్ స్టూడెంట్గా ఉంటాడు. అతని అన్నయ్య పృథ్వీ ఒక హాస్పిటల్లో డాక్టర్గా పనిచేస్తాడు. ఒక రాత్రి ప్రమాదంలో పృథ్వీ ‘కోమా’లోకి వెళ్ళిపోతాడు. జయసేథ్ ఆ సమయంలో ‘అంధకారం’ను చూస్తాడు. ఆ చీకటి రూపం గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో అతనికి ‘రూమి’తో పరిచయం అవుతుంది.
కల్పన, బాని బారువా కేసుతో పృథ్వీకి సంబంధం ఉందని కనుగొంటుంది. పృథ్వీ చేసిన ఒక అక్రమ ప్రయోగం ద్వారా అంధకార శక్తి ఉద్భవించిందని తెలుసుకుంటుంది. ఆ ప్రయోగ వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాలు, కల్పనకు ఎదురైన సవాళ్లు కథాంశాన్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి.
విశ్లేషణ:
‘అంధేరా’ టైటిల్కు తగిన కథతో సాగుతుంది. సీరీస్లో చీకటి వాతావరణం, మిస్టరీ సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే కథ కొంత కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది, మధ్యలో ఫార్వార్డ్ చేయకుండా చూసినట్లయితే అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. దర్శకుడు నల్ల చీకటి ఉండడానికి కారణాలను చూపించిన తీరు ఆసక్తికరంగా ఉంది.
పనితీరు:
ప్రధాన పాత్రల డిజైన్, నటన బాగుంది. ఫొటోగ్రఫీ, నేపథ్య సంగీతం, ఎడిటింగ్, వీఎఫ్ఎక్స్ అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయి. సాధారణ ప్రేక్షకులకు కథ కొంత క్లారిటీ ఇస్తే మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉండేది.
ముగింపు:
సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్గా ‘అంధేరా’ నాలుగు వైపులా టచ్ చేయబడింది. కంటెంట్ కొంతవరకు భయపెట్టగలిగింది, కానీ కథను మరింత సరళంగా చూపిస్తే ఆకర్షణ ఎక్కువగ ఉండేది.
సీరీస్ వివరాలు:
పేరు: Andhera
రిలీజ్ డేట్: 2025-08-14
నటీనటులు: Priya Bapat, Karanvir Malhotra, Prajakta Koli, Surveen Chawla, Vatsal Seth
దర్శకుడు: Raaghav Dar
బ్యానర్: Excel Media Entertainment
రివ్యూ రేటింగ్: 2.5/5