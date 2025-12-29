  • Menu
అనసూయ-శివాజీ వివాదం కోలీవుడ్ వరకు చేరింది

Highlights

టాలీవుడ్‌లో నటుడు శివాజీ మరియు యాంకర్ అనసూయ మధ్య కొనసాగుతున్న కోల్డ్ వార్ ఈ మధ్య చల్లారటం లేదు.

టాలీవుడ్‌లో నటుడు శివాజీ మరియు యాంకర్ అనసూయ మధ్య కొనసాగుతున్న కోల్డ్ వార్ ఈ మధ్య చల్లారటం లేదు. పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్‌పై శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద ధుమారం రేపాయి. అనసూయ వరుస వీడియోలు, పోస్టుల ద్వారా తన నిరసనను వ్యక్తం చేసింది. శివాజీ ఆ అంశాన్ని వదిలేయమని చెప్పినా, అనసూయ తగ్గడం లేదు. తాజాగా ఆమె చేసిన ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఈ వివాదం కొనసాగుతున్నప్పుడే, అనసూయ కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌కు సంబంధించిన వీడియోను షేర్ చేసింది. జననాయగన్ సినిమా ఆడియో లాంచ్ మలేషియాలో సాఫీగా జరిగినా, చెన్నై ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఫ్యాన్స్ అత్యుత్సాహం కారణంగా విజయ్ కిందపడ్డారు. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వెంటనే ఆయనను లేపారు.

విజయ్ కింద పడిపోవడం అనసూయ గొడవకు సంబంధం ఉందా అని అనుకుంటున్నారా? ఇక్కడే ఆమె లాజిక్ బయటకు వచ్చింది. శివాజీ వాదన ప్రకారం, హీరోయిన్లు పొట్టి బట్టలు వేసుకోవడం వల్లే ఫ్యాన్స్‌పై ప్రభావం ఉంది. అయితే మగ హీరోలు పూర్తిగా బట్టలు వేసినా ఫ్యాన్స్ అత్యుత్సాహం వ్యక్తం చేస్తారని అనసూయ ప్రశ్నిస్తోంది.

విజయ్ కిందపడ్డ వీడియోను షేర్ చేస్తూ, అనసూయ "నేనేమీ అనట్లేదు" అనే ఎమోజీతో పరోక్షంగా చెప్పింది, కేవలం డ్రెస్సింగ్ వల్లనే గొడవలు రావు అని. ఆమె వ్యాఖ్యలకు నెటిజన్లలో మిశ్రమ స్పందన ఉంది. విమర్శలు రావచ్చని ఊహించుకున్నప్పటికీ, అనసూయ ట్వీట్‌కి కామెంట్స్ సెక్షన్ ఆఫ్ చేసింది.

కొద్ది మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు, హీరో కిందపడిన ఘటనను కూడా తన వ్యక్తిగత గొడవ కోసం వాడకూడదని. మరికొందరు అనసూయను ఆమె ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడుతోందని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలా, శివాజీ కామెంట్స్‌ నుండి మొదలైన వివాదం ఇప్పుడు విజయ్ వీడియో వరకు వెళ్ళింది.

