Anasuya Bharadwaj Bold Comments : ట్రోలర్స్, ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్పై అనసూయ ఫైర్
నటి అనసూయ భరద్వాజ్ తన ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ మరియు ట్రోల్స్పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను తాను కారణజన్మురాలిగా అభివర్ణించుకుంటూ, తనపై వచ్చే విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
తనదైన స్టైల్, బోల్డ్ మాటలతో ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలిచే అనసూయ భరద్వాజ్ తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా నెటిజన్లతో చిట్ చాట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో తనపై వస్తున్న ట్రోల్స్, మహిళల భద్రత, మరియు ఇటీవల చర్చనీయాంశమైన తన 'ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్' పై ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆయనెవరో నాకు తెలియదు!
ఇటీవల టీవీ డిబేట్లలో అనసూయ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడినంటూ ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తున్నారు. దీనిపై అనసూయ క్లారిటీ ఇస్తూ..
"నన్ను ఫాలో అయ్యే వారంతా నా కుటుంబ సభ్యులే కానీ, నాకు ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్లు లేవు. ఆ వ్యక్తి ఎవరో నాకు తెలియదు. ఆయన మాటలు నాకు నచ్చలేదు."
"నా పేరు వాడుకుని కొందరు బతుకుతున్నారు. నన్ను వ్యక్తిగతంగా కలవకుండానే నా తరఫున మాట్లాడటం ఏంటి?" అని మండిపడ్డారు.
నేను కారణజన్మురాలిని..
వివాదాల్లో ఎందుకు తలదూరుస్తారన్న ప్రశ్నకు అనసూయ చాలా పాజిటివ్గా స్పందించారు. "నేను కేవలం నా అభిప్రాయాన్ని చెబుతాను, దాన్ని ఇతరులు వివాదం చేస్తారు. బహుశా నేను ఇలాంటి విషయాల గురించి మాట్లాడటానికే పుట్టానేమో.. అందుకే నన్ను నేను కారణజన్మురాలిని అని అనుకుంటాను" అని సమాధానమిచ్చారు.
శివాజీ వ్యాఖ్యలపై స్పందన
నటుడు శివాజీ ఇటీవల మహిళల భద్రతపై చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి స్పందిస్తూ.. "ఆయన చెప్పిన ఉద్దేశం మంచిదే అయినా, వాడిన కొన్ని పదాలు మార్చుకుంటే బాగుండేది. సినిమా పాత్రలను నిజ జీవితంలోకి తీసుకురాకూడదు. అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలు తోడుగా ఉంటారని హామీ ఇస్తే బాగుండేది" అని తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
నెటిజన్ల ప్రశ్నలు - అనసూయ పంచ్లు:
ప్రశ్న: ట్రోల్స్ వల్లనే మీరు చీరలు కడుతున్నారట కదా?
అనసూయ: నాకు నచ్చిన బట్టలు వేసుకునే హక్కు నాకుంది. శారీ స్టోర్ ఓపెనింగ్కు చీర కట్టకుండా ఇంకేం కడతారు? ఈ విషయం చెప్పిన మీ ఫ్రెండ్కు నా తరఫున రెండు మొట్టికాయలు వేయండి.
ప్రశ్న: పురుషులను విలన్లుగా ఎందుకు చూపిస్తున్నారు?
అనసూయ: నేను ఫెమినిస్టునే కానీ పురుష వ్యతిరేకిని కాదు. కొందరు పురుషులు ఎంతో దయాహృదయులు.
ప్రశ్న: మీ ఆయన మిమ్మల్ని ఏమీ అనరా?
అనసూయ: దిష్టి తగులుతుందని నా భర్త, పిల్లలను ఈ గొడవలకు దూరంగా ఉంచుతాను. అన్నీ అర్థం చేసుకునే భర్త దొరకడం నా అదృష్టం.
ముగింపు:
చివరగా త్వరలోనే మళ్లీ బుల్లితెరపై కనిపిస్తానని ఫ్యాన్స్కు ప్రామిస్ చేశారు అనసూయ. తన పరువు తన దగ్గరే భద్రంగా ఉందని, నెగెటివిటీని తాను పట్టించుకోనని తేల్చి చెప్పారు.