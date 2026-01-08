  • Menu
Anaganaga Oka Raju ట్రైలర్: అరాచకం అదిరిపోయింది.. పండక్కి నవీన్ పొలిశెట్టి 'నవ్వుల' జాతర ఖాయం!

Highlights

నవీన్ పొలిశెట్టి సంక్రాంతి మూవీ 'అనగనగా ఒక రాజు' ట్రైలర్ విడుదలైంది. కింగ్ నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్‌తో మొదలైన ఈ ట్రైలర్ కామెడీ మరియు ఎంటర్టైన్మెంట్ తో నిండిపోయింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

వరుస హిట్లతో టాలీవుడ్‌లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన నవీన్ పొలిశెట్టి నుంచి వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘అనగనగా ఒక రాజు’. సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఈ పండక్కి థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురవడం ఖాయమనిపిస్తోంది.

ట్రైలర్ హైలైట్స్:

నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్: "అనగనగా ఒక రాజు.. ఆ రాజుకు చాలా పెద్ద మనసు.." అంటూ కింగ్ నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్‌తో ట్రైలర్ ప్రారంభం కావడం విశేషం.

నవీన్ మార్క్ కామెడీ: తనదైన టైమింగ్, పంచ్ డైలాగ్స్‌తో నవీన్ పొలిశెట్టి మరోసారి ఇరగదీశాడు. నవీన్ ఎనర్జీ, మాడ్యులేషన్ సినిమాకు మేజర్ ప్లస్ పాయింట్‌గా కనిపిస్తున్నాయి.

మీనాక్షి చౌదరి గ్లామర్: కథానాయికగా మీనాక్షి చౌదరి తన అమాయకత్వం, అందంతో మెరిసిపోయింది. వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఆకట్టుకుంటోంది.

క్రేజీ మ్యూజిక్: ట్రైలర్ ప్రారంభంలో వచ్చే 'బలపం పట్టి భామ వొడిలో' మ్యూజిక్ బిట్ యూత్‌ను ఆకట్టుకునేలా ఉంది. మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం సినిమాకు కొత్త ఫీల్ ఇస్తోంది.

అసలైన సంక్రాంతి సినిమా!

నూతన దర్శకుడు మారి తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ మరియు ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ భారీగా నిర్మించాయి. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. పోటీలో ఎన్ని సినిమాలు ఉన్నా, 'అనగనగా ఒక రాజు' మాత్రం తనదైన కామెడీతో అసలు సిసలైన పండగ సినిమాగా నిలుస్తుందని ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.

