Allu Sirish Wedding: అల్లు వారి ఇంట పెళ్లి సందడి.. తొలి శుభలేఖ మావయ్య చిరంజీవికే! మార్చి 6న శిరీష్-నయనిక వివాహం!

Highlights

Allu Sirish Wedding: అల్లు వారి ఇంట పెళ్లి బాజాలు! అల్లు శిరీష్-నయనిక వివాహ వేడుకకు ముహూర్తం ఖరారు. తొలి శుభలేఖను మావయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవికి అందించిన అల్లు అరవింద్ దంపతులు.

Allu Sirish Wedding: మెగా మరియు అల్లు కుటుంబాల్లో పెళ్లి సందడి మొదలైంది. మెగా ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ రెండో కుమారుడు, నటుడు అల్లు శిరీష్ వివాహ పనులు ఊపందుకున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితమే నిశ్చితార్థం జరుపుకున్న శిరీష్, ఇప్పుడు తన పెళ్లి పిలుపులను అధికారికంగా ప్రారంభించారు.

తొలి ఆహ్వానం చిరుకే!

అల్లు శిరీష్ తన వివాహానికి సంబంధించిన తొలి శుభలేఖను తన మావయ్య, మెగాస్టార్ చిరంజీవికి అందించారు. అల్లు అరవింద్ దంపతులు స్వయంగా చిరంజీవి నివాసానికి వెళ్లి, పెళ్లి కార్డును అందజేసి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మెగా, అల్లు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆత్మీయ సంభాషణలు జరిగాయి.

అక్టోబర్ ముహూర్తానికే మార్చి 6న పెళ్లి!

అల్లు శిరీష్‌కు తన ప్రియురాలు నయనికతో గతేడాది అక్టోబర్‌లో నిశ్చితార్థం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు వీరి వివాహం మార్చి 6, 2026న ఘనంగా జరగనుంది.

విశేషం: 2011లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ - స్నేహారెడ్డిల వివాహం కూడా సరిగ్గా మార్చి 6నే జరగడం గమనార్హం. ఇప్పుడు అదే తేదీన శిరీష్ కూడా ఓ ఇంటివాడు కాబోతుండటంతో అల్లు కుటుంబంలో ఆ రోజు అత్యంత ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది.

వరుణ్ తేజ్ పెళ్లిలో మొదలైన ప్రేమాయణం!

శిరీష్-నయనికల లవ్ స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మొదలైంది.

ఇటలీలో జరిగిన వరుణ్ తేజ్ - లావణ్య త్రిపాఠిల పెళ్లి సమయంలో వీరిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడింది.

♦ హీరో నితిన్ భార్య షాలినికి నయనిక అత్యంత సన్నిహిత మిత్రురాలు. షాలినితో కలిసి ఆ పెళ్లికి వచ్చిన నయనికను చూసిన శిరీష్.. తొలిచూపులోనే ఆమెతో ప్రేమలో పడ్డారట.

♦ ఆ పరిచయం కాస్తా స్నేహంగా మారి, పెద్దల అంగీకారంతో ఇప్పుడు వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు.

"మా పరిచయం ఎలా మొదలైందని భవిష్యత్తులో మా పిల్లలు అడిగితే ఇదే కథ చెబుతాను. నన్ను తమ సర్కిల్‌లోకి ఆహ్వానించిన నయనిక స్నేహితులందరికీ ధన్యవాదాలు" అంటూ శిరీష్ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.

