  • Menu
Home  > సినిమా

Sirish Nayanika Big Day: ఫ్యామిలీ & ఫ్రెండ్స్‌తో ఘనంగా జరగనున్న అల్లు సిరీష్ వివాహం

Sirish Nayanika Big Day: ఫ్యామిలీ & ఫ్రెండ్స్‌తో ఘనంగా జరగనున్న అల్లు సిరీష్ వివాహం
x
Highlights

అల్లు శిరీష్, నయనికల వివాహం 2026, మార్చి 6న జరగనున్నట్లు ప్రకటించారు. అల్లు అర్జున్ వివాహం కూడా అదే రోజున జరగడం విశేషం. దీంతో ఈ అదృష్ట తేదీని చూసి అల్లు కుటుంబ అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు.

అల్లు కుటుంబంలో మళ్లీ పెళ్లి సందడి మొదలైంది! ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు అల్లు శిరీష్ తన ప్రియురాలు నయనికను 2026, మార్చి 6న వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో వీరి నిశ్చితార్థం జరిగింది. తాజాగా శిరీష్ సోషల్ మీడియాలో అల్లు అయాన్, అల్లు అర్హలతో కలిసి ఒక క్యూట్ వీడియోను షేర్ చేస్తూ ఈ శుభవార్తను పంచుకున్నారు. అందులో “మనం సౌత్ ఇండియన్స్‌మి.. సంగీత్ ఏంటి?” అంటూ సాగే ఫన్నీ డైలాగ్ అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.

మరో విశేషమేమిటంటే, మార్చి 6 అనేది అల్లు కుటుంబానికి చాలా ప్రత్యేకమైన తేదీ. సరిగ్గా 15 ఏళ్ల క్రితం, అంటే 2011లో అల్లు అర్జున్-స్నేహ రెడ్డిల వివాహం కూడా ఇదే రోజున జరిగింది. అందుకే ఈ తేదీని అల్లు ఫ్యామిలీకి ‘లక్కీ డేట్’గా అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా అంతా ఈ కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలతో నిండిపోయింది.

తెలుగు చిత్రసీమలో అల్లు ఫ్యామిలీ లెగసీ:

పద్మశ్రీ అల్లు రామలింగయ్య గారి నుండి మొదలై, అగ్ర నిర్మాత అల్లు అరవింద్, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ వరకు ఈ కుటుంబం తెలుగు సినిమాపై చెరగని ముద్ర వేసింది. అల్లు శిరీష్ కూడా 'గౌరవం', 'కొత్తజంట', 'శ్రీరస్తు శుభమస్తు', 'ఒక్క క్షణం', 'ఎబిసిడి' వంటి సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తన నిరాడంబరతతో, కుటుంబ విలువల పట్ల గౌరవంతో శిరీష్ అందరి మనసు గెలుచుకున్నారు.

నిశ్చితార్థం మరియు సోషల్ మీడియా సందడి:

గత అక్టోబర్‌లో కేవలం అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వీరి నిశ్చితార్థం చాలా సింపుల్‌గా జరిగింది. పెళ్లి తేదీని రహస్యంగా ఉంచిన శిరీష్, చివరకు అయాన్, అర్హలతో కలిసి చేసిన ఒక ఫన్నీ రీల్‌ ద్వారా రివీల్ చేశారు. ఆ వీడియోలో "బాబాయ్ సంగీత్ ఎప్పుడు?" అని అర్హ అడగగా.. "మనం సౌత్ ఇండియన్స్‌మి.. మనకి అలాంటివి ఉండవు" అని శిరీష్ సరదాగా సమాధానం చెప్పడం అందరినీ నవ్విస్తోంది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.

పెళ్లి ఎక్కడ జరుగుతుందనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. కొందరు హైదరాబాద్‌లోనే ఘనంగా జరుగుతుందని అంటుంటే, మరికొందరు ఏదైనా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ఉంటుందని ఊహిస్తున్నారు.

పండుగ చేసుకుంటున్న అభిమానులు:

అల్లు అర్జున్ పెళ్లి జరిగిన రోజే శిరీష్ కూడా ఓ ఇంటివాడు అవుతుండటంతో మెగా, అల్లు అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. 15 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే తేదీన వేడుక జరగడం ఒక అద్భుతమైన కాకతాళీయమని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అల్లు కుటుంబంలో మొదలైన ఈ పెళ్లి సందడి గురించి మరిన్ని అప్‌డేట్స్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick