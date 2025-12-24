అల్లు అర్జున్-త్రివిక్రమ్ కలయికలో భారీ పౌరాణిక చిత్రం, టాలీవుడ్లో హైలైట్!
టాలీవుడ్లో అల్లు అర్జున్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబో నాలుగోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందనే వార్త జోరుగా చక్కర్లు కొడుతోంది. ‘అల వైకుంఠపురములో’ తర్వాత ఐదేళ్ల విరామం అనంతరం వీరి కలయికలో వచ్చే సినిమా, భారీ పౌరాణిక చిత్రంగా ఉంటుందని మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. సుమారు రూ.1000 కోట్ల బడ్జెట్తో, అత్యాధునిక VFX, విజువల్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి పాన్-ఇండియా స్థాయిలో చిత్రీకరణ జరగనుంది.
వీరి గత హిట్లైన ‘జులాయి’, ‘సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి’, ‘అల వైకుంఠపురములో’ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలు సాధించిన నేపథ్యంతో, ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడాయి. ప్రాజెక్ట్ అధికారికంగా ప్రకటన కావడానికి ఇంకా కొన్ని వారాలు పడవచ్చని, పూర్తి వివరాలు తెలిసాకే చిత్రీకరణ ప్రారంభం కాబట్టి 2027 ఫిబ్రవరిలో షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశముందని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ బాలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీతో ‘AAA’ అనే వర్కింగ్ టైటిల్లో యాక్షన్ చిత్రం షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిన తర్వాత త్రివిక్రమ్తో సినిమా పట్టాలెక్కే అవకాశముందని ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే ఈ వెయ్యి కోట్ల ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన వార్తలు ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు.