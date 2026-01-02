Allu Cinemas: మల్టీప్లెక్స్ రంగంలోకి అల్లు అర్జున్.. కోకాపేటలో ‘అల్లు సినిమాస్’ షురూ! సంక్రాంతికి గ్రాండ్ ఓపెనింగ్!
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కోకాపేటలో 'అల్లు సినిమాస్' పేరుతో సరికొత్త మల్టీప్లెక్స్ను ప్రారంభిస్తున్నారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద డాల్బీ స్క్రీన్తో వస్తున్న ఈ థియేటర్ను సంక్రాంతికి గ్రాండ్గా లాంచ్ చేయనున్నారు. అట్లీతో భారీ బడ్జెట్ మూవీ షూటింగ్లో ఉండగానే ఈ కొత్త బిజినెస్ అడుగు పడటం విశేషం.
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని మరింత విస్తరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే 'AAA సినిమాస్' (ఏషియన్ అల్లు అర్జున్ సినిమాస్) ద్వారా మల్టీప్లెక్స్ రంగంలో సత్తా చాటిన బన్నీ, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతం కోకాపేటలో తన సొంత బ్రాండ్ 'అల్లు సినిమాస్' (Allu Cinemas) ను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. గీతా ఆర్ట్స్ కుటుంబం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ మల్టీప్లెక్స్, ప్రేక్షకులకు సరికొత్త లగ్జరీ అనుభూతిని అందించబోతోంది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద 'డాల్బీ సినిమా' స్క్రీన్!
అల్లు సినిమాస్ కేవలం థియేటర్ మాత్రమే కాదు, సాంకేతిక అద్భుతం. దీని ప్రత్యేకతలు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే:
- భారీ స్క్రీన్: సుమారు 75 అడుగుల వెడల్పు కలిగిన భారీ స్క్రీన్ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద డాల్బీ సినిమా స్క్రీన్లలో ఒకటి.
- వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీ: అత్యుత్తమ విజువల్స్ కోసం డాల్బీ విజన్ 3D ప్రొజెక్షన్ మరియు వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సౌండ్ క్వాలిటీ కోసం డాల్బీ అట్మాస్ సిస్టమ్ను అమర్చారు.
- లగ్జరీ సీటింగ్: హై-ఎండ్ కస్టమర్ల కోసం సోఫా తరహా అత్యంత సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్ మరియు రాయల్ ఇంటీరియర్స్తో దీనిని తీర్చిదిద్దారు.
ఐటీ హబ్ టార్గెట్గా ప్రీమియం ఎంటర్టైన్మెంట్
ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నార్సింగి, గండిపేట మరియు కోకాపేట ప్రాంతాల్లోని ఐటీ నిపుణులు, విలాసవంతమైన విల్లా నివాసితులకు అల్లు సినిమాస్ ప్రధాన వినోద కేంద్రంగా మారనుంది. ఇప్పటికే అమీర్పేటలో ఏషియన్ సినిమాస్తో కలిసి సక్సెస్ అందుకున్న బన్నీ, ఇప్పుడు తన సొంత మార్క్తో మార్కెట్లోకి వస్తున్నారు.
బన్నీ ప్రమోషన్స్.. సంక్రాంతికి లాంచ్!
ఈ మల్టీప్లెక్స్ ప్రారంభోత్సవాన్ని అట్టహాసంగా నిర్వహించేందుకు అల్లు ఫ్యామిలీ ప్లాన్ చేస్తోంది. జనవరి మొదటి వారంలోనే బన్నీ స్వయంగా కొన్ని స్పెషల్ యాడ్స్ షూటింగ్లో పాల్గొనబోతున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13 లేదా 14న ఈ మల్టీప్లెక్స్ను గ్రాండ్గా ఓపెన్ చేయనున్నారు.
అట్లీ మూవీతో మరో సెన్సేషన్!
బిజినెస్ పక్కన పెడితే, సినిమాల్లోనూ బన్నీ రేంజ్ మారిపోయింది. ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో సుమారు రూ. 600 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కబోతున్న సోషల్ యాక్షన్ డ్రామాపై దేశవ్యాప్తంగా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో దీపికా పదుకొణే, మృణాల్ ఠాకూర్ వంటి స్టార్స్ నటిస్తుండటంతో అల్లు అర్జున్ క్రేజ్ మరింత పెరగనుంది.