Alia Bhatt Alpha Movie: రూ. 215 కోట్ల భారీ ఆఫర్ను కాదన్న అలియా భట్ 'ఆల్ఫా'
Alia Bhatt Alpha Movie: అలియా భట్ నటిస్తున్న స్పై థ్రిల్లర్ 'ఆల్ఫా' మూవీకి భారీ ఆఫర్. నెట్ఫ్లిక్స్ అందించిన రూ. 215 కోట్ల డీల్ను తిరస్కరించిన యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్. థియేటర్లలోనే గ్రాండ్గా విడుదల చేయాలని నిర్ణయం.
Alia Bhatt Alpha Movie: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అలియా భట్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక స్పై థ్రిల్లర్ చిత్రం 'ఆల్ఫా'. యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ (YRF) ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా డిజిటల్ రైట్స్కు సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
రూ. 215 కోట్ల భారీ ఆఫర్:
ఈ చిత్రాన్ని నేరుగా ఓటీటీలో విడుదల చేసేందుకు ప్రముఖ డిజిటల్ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ ఏకంగా రూ. 215 కోట్ల భారీ ఆఫర్ను మేకర్స్ ముందు ఉంచినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ భారీ మొత్తాన్ని యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరించినట్లు నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
సినిమాటిక్ అనుభవమే ముఖ్యం:
తమ బ్యానర్లో రూపొందే భారీ చిత్రాలన్నీ థియేటర్లలోనే విడుదలవుతాయని వైఆర్ఎఫ్ ప్రతినిధి ధృవీకరించారు. ప్రేక్షకులకు వెండితెరపై గొప్ప సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందించడమే తమ లక్ష్యమని, నేరుగా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు తాము మొగ్గు చూపమని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఈ చిత్రం కేవలం థియేటర్లలోనే ముందుగా విడుదల కానుంది.
చిత్ర విశేషాలు:
తారాగణం: అలియా భట్, శార్వరీ వాఘ్తో పాటు కీలక పాత్రల్లో అనిల్ కపూర్, బాబీ డియోల్ నటిస్తున్నారు.
దర్శకత్వం: శివ్ రావేల్ ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
విడుదల తేదీ: మొదట డిసెంబర్ 2025లో అనుకున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఏప్రిల్ 17, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
ప్రత్యేకత: వైఆర్ఎఫ్ స్పై యూనివర్స్లో వస్తున్న మొదటి మహిళా గూఢచారి చిత్రంగా 'ఆల్ఫా' రికార్డు సృష్టించనుంది.