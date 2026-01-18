  • Menu
CCL 2026: Akhil Akkineni వీరవిహారం.. 56 బంతుల్లోనే సెంచరీ! నువ్వు క్రికెటర్ కావాల్సిన వాడివి సామీ అంటూ ఫ్యాన్స్ ఖుషీ!

CCL 2026: Akhil Akkineni వీరవిహారం.. 56 బంతుల్లోనే సెంచరీ! నువ్వు క్రికెటర్ కావాల్సిన వాడివి సామీ అంటూ ఫ్యాన్స్ ఖుషీ!
CCL 2026లో అఖిల్ అక్కినేని సెంచరీతో ఊచకోత! పంజాబ్ దే షేర్‌పై 56 బంతుల్లోనే 100 పరుగులు చేసిన అక్కినేని వారసుడు. తెలుగు వారియర్స్ భారీ విజయం. పూర్తి మ్యాచ్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ..

టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని మరోసారి తన క్రికెట్ ప్రతిభను చాటుకున్నాడు. వైజాగ్ వేదికగా పంజాబ్ దే షేర్ జట్టుతో జరిగిన హోరాహోరీ పోరులో అఖిల్ అద్భుతమైన సెంచరీ బాది తెలుగు వారియర్స్ జట్టుకు భారీ విజయాన్ని అందించాడు.

అఖిల్ సునామీ బ్యాటింగ్ (56 బంతుల్లో 100)*

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న తెలుగు వారియర్స్ టీమ్ తరపున అఖిల్ ఓపెనర్‌గా వచ్చి పంజాబ్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు.

సిక్సర్లు, ఫోర్ల వర్షం: కేవలం 56 బంతుల్లోనే 6 భారీ సిక్సర్లు, 7 క్లాసిక్ ఫోర్లతో సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు.

స్ట్రైక్ రేట్: 180కి పైగా స్ట్రైక్ రేటుతో ఆడుతూ స్టేడియంలో ఉన్న ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించాడు.

జట్టు స్కోరు: అఖిల్ సెంచరీకి తోడు, అశ్విన్ బాబు (60 పరుగులు) మెరవడంతో తెలుగు వారియర్స్ నిర్ణీత ఓవర్లలో 184 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.

పంజాబ్ ఆలౌట్.. తెలుగు వారియర్స్ విక్టరీ!

185 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పంజాబ్ దే షేర్ జట్టు, తెలుగు బౌలర్ల ధాటికి 132 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో తెలుగు వారియర్స్ 52 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. జనవరి 16న ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీ ఫిబ్రవరి 1 వరకు కొనసాగనుంది.

"క్రికెటర్ అవ్వాల్సింది.. అనవసరంగా హీరో అయ్యావు!"

అఖిల్ బ్యాటింగ్ చూసిన నెటిజన్లు, అక్కినేని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

"సినిమాల్లో సక్సెస్ కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం దక్కడం లేదు కానీ, క్రికెట్‌లో మాత్రం అఖిల్ కింగ్! తను క్రికెటర్‌గా వెళ్లుంటే టీమిండియాలో సెటిల్ అయిపోయేవాడు.. అనవసరంగా యాక్టర్ అయ్యాడు" అంటూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం అఖిల్ 'లెనిన్' అనే సినిమాతో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నాడు. మరి ఈ క్రికెట్ సక్సెస్, రాబోయే సినిమాకు కలిసొస్తుందో లేదో చూడాలి!

