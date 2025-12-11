  • Menu
Akhanda 2 Ticket Rates: ‘అఖండ 2’ బుకింగ్స్ ఓపెన్ – టికెట్ ధరలు ఇవే!

Highlights

Akhanda 2 బుకింగ్స్ ఓపెన్! తెలంగాణ, ఏపీలో ‘అఖండ 2’ టికెట్ ధరలు ఎంత? ప్రీమియర్ షో రేట్లు, పెరిగిన టికెట్ వివరాలు, ప్రభుత్వ అనుమతులతో సహా పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.

బాలకృష్ణ నటించిన ‘అఖండ 2’ ఈ నెల డిసెంబర్ 12న విడుదల కానుండటంతో అభిమానుల్లో భారీ ఎక్సైట్మెంట్ నెలకొంది. రిలీజ్ ముందు থেকেই టికెట్ ధరల పెంపు, ప్రీమియర్ షోలపై ప్రభుత్వాలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. ఇప్పటికే రెగ్యులర్ షోలకు ఆన్‌లైన్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ప్రీమియర్ షో టికెట్లు డిసెంబర్ 11 (గురువారం) నుంచి బుక్ చేసుకోవచ్చు.

తెలంగాణలో Akhanda 2 టికెట్ ధరలు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ‘అఖండ 2’ కోసం టికెట్ రేట్ల పెంపుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

పెరిగిన ధరలు (Dec 12–14 వరకు)

  • సింగిల్ స్క్రీన్‌లు: ₹50 అదనంగా (జీఎస్టీతో కలిపి)
  • మల్టీప్లెక్స్‌లు: ₹100 అదనంగా (జీఎస్టీతో కలిపి)

ప్రీమియర్ షో – డిసెంబర్ 11

  • సమయం: రాత్రి 8 గంటలు
  • టికెట్ ధర: ₹600 (GST సహా)

గమనిక: పెరిగిన ధరల ద్వారా వచ్చే 20% ఆదాయం మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్కు అందుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో Akhanda 2 టికెట్ ధరలు

ఏపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే జీవో జారీ చేసి ధరల పెంపుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

పెరిగిన ధరలు (Dec 12 నుండి – 10 రోజులు)

  • సింగిల్ స్క్రీన్‌లు: ₹75 అదనంగా (జీఎస్టీతో కలిపి)
  • మల్టీప్లెక్స్‌లు: ₹100 అదనంగా (జీఎస్టీతో కలిపి)

ప్రీమియర్ షో – డిసెంబర్ 11

  • టికెట్ ధర: ₹600 (GST సహా)
