Akhanda 2: బాలయ్య ‘తాండవం’ ఇక ఇంటి వద్దే.. ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన అఖండ 2! ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
నందమూరి బాలకృష్ణ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'అఖండ 2: తాండవం' నెట్ఫ్లిక్స్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. తెలుగు సహా ఐదు భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ సినిమా వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
నందమూరి అభిమానులకు సంక్రాంతి పండుగ ముందే వచ్చేసింది. గతేడాది డిసెంబర్లో థియేటర్లను ఊపేసిన గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ బాలకృష్ణ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘అఖండ 2: తాండవం’ ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. థియేటర్లలో జై బాలయ్య అంటూ నినదించిన ఫ్యాన్స్, ఇప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చుని ఈ డివైన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?
అఖండ 2 డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. ఒప్పందం ప్రకారం, జనవరి 9 అర్ధరాత్రి నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉంది.
అఖండ 2 హైలైట్స్:
బాలయ్య విశ్వరూపం: ఇందులో బాలకృష్ణ ‘రుద్ర సికిందర్’ (అఘోరా)గా మరియు ‘బాల మురళీ కృష్ణ’గా ద్విపాత్రాభినయంలో మరోసారి నట విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారు.
బోయపాటి మార్క్: సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ నేపథ్యంలో బోయపాటి శ్రీను రాసుకున్న కథ, యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ప్రేక్షకులకు పూనకాలు తెప్పించాయి.
తమన్ మ్యూజిక్: మొదటి భాగం లాగే ఈ సీక్వెల్కు కూడా ఎస్.ఎస్. తమన్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) సినిమాను మరో లెవల్కు తీసుకెళ్లింది.
తారాగణం: సంయుక్త మీనన్, హార్షాలీ మల్హోత్రా కీలక పాత్రల్లో నటించగా, విలన్గా ఆది పినిశెట్టి నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి.
సరిగ్గా సంక్రాంతి సీజన్ ప్రారంభమవుతున్న తరుణంలో ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రావడంతో, నెట్ఫ్లిక్స్లో వ్యూయర్ షిప్ పరంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. థియేటర్లలో ఈ మాస్ జాతరను మిస్ అయిన వారు వెంటనే నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసేయండి!