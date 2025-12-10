అఖండ 2: లైన్ క్లియర్! కొత్త విడుదల తేదీ అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్
‘అఖండ 2’ థియేటర్లకు వచ్చేందుకు చివరికి మార్గం పూర్తిగా సుగమమైంది. నిర్మాణ సంస్థ 14 రీల్స్ ప్లస్ తాజా పోస్టర్ను విడుదల చేస్తూ సినిమా కొత్త విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. బాలకృష్ణ–బోయపాటి శ్రీను కలయికలో తెరకెక్కిన ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ డిసెంబర్ 12న గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
ముందుగా డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ సినిమా, చివరి నిమిషంలో ఏర్పడిన ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమవడంతో, మేకర్స్ కొత్త తేదీని ప్రకటించి అభిమానులను ఆనందపరిచారు.
డిసెంబర్ 11న ప్రీమియర్స్ – అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ త్వరలో
సినిమా విడుదలకు ఒక రోజు ముందే, అంటే డిసెంబర్ 11న ప్రీమియర్ షోలు ప్రారంభం కానున్నాయని నిర్మాణ సంస్థ వెల్లడించింది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా త్వరలోనే ఓపెన్ చేయనున్నట్టు తెలిపింది.
అసలు ‘అఖండ’కు సీక్వెల్గా వస్తోన్న ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఈసారి సినిమా 3D ఫార్మాట్లో కూడా ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.
ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో:
బాలకృష్ణ ప్రధాన పాత్ర
సన్యుక్త హీరోయిన్
ఆది పినిశెట్టి శక్తివంతమైన విలన్ పాత్ర
తో కనిపించనున్నారు. సనాతన ధర్మం నేపథ్యంగా బోయపాటి స్టైల్లో రూపొందిన ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఈ వారం విడుదలలపై ‘అఖండ 2’ ప్రభావం
‘అఖండ 2’ డిసెంబర్ 12న విడుదలవుతున్నట్టు అధికారికంగా ప్రకటించడంతో, ఈ వారం విడుదలకు సిద్ధమైన చిన్న, మధ్యస్థ సినిమాలు వాయిదా పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
అదే తేదీన రిలీజ్కు రెడీగా ఉన్న సినిమాలు:
మోగ్లీ
సఃకుటుంబానాం
కోలీవుడ్ హీరో కార్తి నటించిన ‘అన్నగారు వస్తారు’ (డబ్బింగ్ మూవీ)
ఇటీవలే ‘అన్నగారు వస్తారు’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా జరిగింది. అయితే ‘అఖండ 2’ వంటి భారీ సినిమా రాబోతుండటంతో, బాక్సాఫీస్ క్లాష్ను తప్పించుకునేందుకు తెలుగు సినిమాలు తమ విడుదల తేదీలను మార్చే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీనిపై స్పష్టత త్వరలో ఇవ్వబడనుంది.