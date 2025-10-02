Akhanda 2 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్, నందమూరి బాలకృష్ణ దసరా స్పెషల్ పోస్టర్లో ఫైర్ అవతార్
నందమూరి బాలకృష్ణ రాబోయే చిత్రం అఖండ 2: థాండవం కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దసరా సందర్భంగా విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ అభిమానులను ఉత్సాహపరిచింది. సినిమా టీమ్ అధికారికంగా విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తూ సోషల్ మీడియా ద్వారా పోస్టర్ను పంచింది. పోస్టర్కి ఇచ్చిన క్యాప్షన్: “Team #Akhanda2 wishes you all a very Happy Dussehra”.
అలాగే, “దేవుని ఆశీస్సుతో మన జీవితంలోని చెడు శక్తులను ఎదుర్కోవడానికి శక్తి దక్కాలి. థాండవం డిసెంబర్ 5 నుండి బాక్స్ ఆఫీస్ షేక్ చేస్తుంది” అని తెలిపారు.
పోస్టర్ ప్రత్యేకత
పోస్టర్లో బాలయ్యను పూర్తి ధర్మవీర రూపంలో, ఒక కాలు మీద నిలిచి త్రిశూలాన్ని పట్టుకుని, శివుడి స్థితిలో చూపించారు. మొదటి భాగంలో ప్రాచుర్యం పొందిన అఘోర persona అలాగే ఉంది, కానీ సీక్వెల్ గొప్ప లక్ష్యాలను సూచించే సీరియస్ ఫీలింగ్ కూడా ఉంది.
చిత్రంలోని ప్రధాన పాత్రలు
సమయుక్త హీరోయిన్ సమ్యుక్త ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుంది, ఆదీ పినిశెట్టి ప్రతినాయకుడి పాత్రలో ఉంది. బాయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రామ్ అచంటా, గోపిచంద్ అచంటా నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతం థమన్ అందిస్తున్నారు.
విడుదల మార్పులు
ముందుగా సెప్టెంబర్ 25న థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేసారు. కానీ అదనపు VFX మరియు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆలస్యం కారణంగా డిసెంబర్ 5కి వాయిదా పెట్టారు.
కథా అంశం
చిన్నారుల అమాయకత్వం, ప్రకృతి, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం, సమాజ పురోగతి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని సినిమా హృదయస్పర్శిగా చూపిస్తుంది.
విశేషం
అఖండ 2 డిసెంబర్ 5 నుండి థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. బాలకృష్ణ అభిమానులు, యాక్షన్ సినిమా ప్రేమికులు కోసం ఇది అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఉంది.