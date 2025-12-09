బాలయ్య ‘అఖండ 2’కి గ్రీన్ సిగ్నల్ దగ్గరలోనే… విడుదలకు కొత్త తేదీ ఫిక్స్ అవుతుందా?
టాలీవుడ్ నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ‘అఖండ 2’ విడుదల మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారింది.
టాలీవుడ్ నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ‘అఖండ 2’ విడుదల మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారింది. డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం ఆర్థిక వివాదాల కారణంగా అంచనాలు తారుమారైంది. ఇప్పుడు ఆ సమస్యలు పరిష్కార దశలోకి వెళ్లినట్టు సమాచారం.
వాయిదా వెనుక అసలు కారణం
‘అఖండ 2’ను 14 రీల్స్ ప్లస్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. అయితే గతంలో 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మరియు ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ కలిసి మహేశ్ బాబు నటించిన ‘1: నేనొక్కడినే’, ‘ఆగడు’ చిత్రాలను నిర్మించారు. ఆ సినిమాల నష్టాలతో సంబంధించి ఈరోస్ సంస్థకు 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్పై 28 కోట్ల బకాయి ఉందని పేర్కొంటూ కోర్టును ఆశ్రయించింది.
ఈరోస్ వాదన ప్రకారం, రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట 14 రీల్స్ ప్లస్ పేరిట కొత్త సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ‘అఖండ 2’ నిర్మిస్తున్నారు. కాబట్టి బకాయి చెల్లించే వరకు సినిమాను విడుదల చేయకుండా ఆపాలంటూ కోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. మద్రాస్ హైకోర్టు ఈ వాదనతో ఏకీభవించి తాత్కాలిక స్టే విధించింది.
ఇప్పుడేమి జరుగుతోంది? విడుదలకు మార్గం క్లియర్?
తాజా సమాచారం ప్రకారం, వివాదానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవహారాలు క్లియర్ అయినట్టు ఇండస్ట్రీలో చర్చ నడుస్తోంది. అందువల్ల:
డిసెంబర్ 12న మూవీ విడుదల చేసే ఆలోచన.
డిసెంబర్ 11న ప్రీమియర్లు జరగవచ్చని టాక్.
డిసెంబర్ 9న మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పు వెలువడనుంది.
తీర్పు వచ్చిన వెంటనే నిర్మాతల నుంచి అధికారిక ప్రకటన రానుంది.
మరోవైపు, ‘అఖండ 2’ వాయిదాతో డిసెంబర్ 12న రిలీజ్కు సిద్ధమైన చిన్న సినిమాలు ఇప్పుడు మరోసారి సందిగ్ధంలో పడ్డాయి.
బాలయ్య – బోయపాటి కాంబినేషన్ మీద భారీ అంచనాలు
దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంయుక్త హీరోయిన్గా నటించింది. రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి బాలయ్య చిన్న కుమార్తె తేజస్విని సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించింది.
ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్లు, ట్రైలర్లు మంచి స్పందన పొందాయి. గతంలో వచ్చిన ‘సింహ’, ‘లెజెండ్’, ‘అఖండ’ చిత్రాలు ఘన విజయం సాధించడం వల్ల ఈ సీక్వెల్పై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
కోర్టు తీర్పు వెలువడిన తర్వాతే ‘అఖండ 2’ రిలీజ్ డేట్ ఖరారవుతుంది. అభిమానులు మాత్రం ఒకే మాట అంటున్నారు—థియేటర్లలో బాలయ్య శక్తిని మరోసారి చూడాల్సిందే.