OTT: అఖండ 2 ఓటీటీ డేట్ ఫిక్స్ 'అఘోరా' వచ్చేస్తున్నాడు.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?
నందమూరి బాలయ్య బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'అఖండ 2' ఓటీటీ డేట్ వచ్చేసింది. సంక్రాంతి స్పెషల్గా జనవరి 9 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద శివతాండవం చేసిన నందమూరి బాలకృష్ణ 'అఖండ 2' (తాండవం) ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోనే సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో వంద కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో ప్రభంజనం సృష్టించిన ఈ సినిమా, ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ను ఖరారు చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
సంక్రాంతి కానుకగా ఓటీటీలోకి..
బోయపాటి శ్రీను - బాలయ్య కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ హ్యాట్రిక్ మూవీ గతేడాది డిసెంబర్ 12న విడుదలై సెన్సేషనల్ హిట్ అందుకుంది. సనాతన ధర్మం, హిందుత్వం నేపథ్యంలో సాగిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా జనవరి 9వ తేదీన ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు.
స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్ ఇదే!
ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) భారీ ధరకు అఖండ 2 డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. జనవరి 9 నుంచి తెలుగుతో పాటు దక్షిణాది భాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. దీనిపై మరో రెండు రోజుల్లో అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సినిమా హైలైట్స్:
- హీరో: నందమూరి బాలకృష్ణ (ద్విపాత్రాభినయం)
- విలన్: ఆది పినిశెట్టి (పవర్ఫుల్ రోల్లో)
- ముఖ్య పాత్ర: సంయుక్త మీనన్
- సంగీతం: థమన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మరోసారి హైలైట్గా నిలిచింది.
థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు లేదా మళ్ళీ చూడాలనుకునే వారు జనవరి 9 కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. జై బాలయ్య!