Suzhal The Vortex: రెండు సీజన్లు సూపర్ హిట్ అయిన తర్వాత సీజన్ 3కు సిరీస్ రెడీ అవుతోందా?
‘సుజల్: ది వోర్టెక్స్’ ఓటీటీలో దూసుకుపోతోంది. ప్రైమ్ వీడియోలో రెండు హిట్ల తర్వాత, సీజన్ 3 షూటింగ్ ఆగస్టు 2026లో ప్రారంభం కానుందని సమాచారం.
భాషలతో సంబంధం లేకుండా అద్భుతమైన కంటెంట్ను అందించడంలో ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లు ఎప్పుడూ ముందుంటాయి. అలాంటి ఒక విశిష్టమైన వెబ్ సిరీస్ ‘సుజల్: ది వోర్టెక్స్’. 2022లో విడుదలైన ఈ సిరీస్ అనతి కాలంలోనే ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది. ఇందులో కతిర్, ఐశ్వర్య రాజేష్, ఆర్. పార్తిబన్, హరీష్ ఉత్తమన్ మరియు శ్రియా రెడ్డి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ప్రసిద్ధ ద్వయం పుష్కర్-గాయత్రి రూపొందించిన ఈ సిరీస్ మిస్టరీ, ఎమోషన్స్ మరియు పదునైన కథనంతో సాగుతుంది.
మొదటి రెండు సీజన్లకు విశేష స్పందన
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్ మొదటి రెండు సీజన్లు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణాది వెబ్ సిరీస్ ప్రియుల నుండి దీనికి భారీ ప్రశంసలు దక్కాయి. ఆకట్టుకునే కథాంశం, అద్భుతమైన పాత్రల చిత్రణతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి వీక్షణలను సొంతం చేసుకుంది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో అత్యుత్తమ సిరీస్లలో ఒకటిగా ఇది నిలిచింది.
సీజన్ 3 గురించి ఆసక్తికర వార్తలు
సీజన్ 3 గురించి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రానప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో దీనిపై భారీగా చర్చ జరుగుతోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, సీజన్ 3 షూటింగ్ ఆగస్టు 2026లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ వార్త ఓటీటీ ప్రేక్షకుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
పాన్-ఇండియా గుర్తింపు మరియు అవార్డులు
వాల్వాచర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ సిరీస్ను బ్రహ్మ, అనుచరణ్ మురుగయన్ మరియు సర్జున్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, తమిళం, కన్నడ మరియు మలయాళంతో పాటు మొత్తం 30 భాషల్లో అందుబాటులో ఉండటం విశేషం. ఈ సిరీస్ పాన్-ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు పొందడమే కాకుండా పలు ఓటీటీ అవార్డులను కూడా కైవసం చేసుకుంది.
సామ్ సి.ఎస్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం, పుష్కర్-గాయత్రి రాసిన బిగువైన స్క్రిప్ట్ ఈ సిరీస్కు ప్రధాన బలం. ఊహించని మలుపులు, భావోద్వేగాలతో సాగే ‘సుజల్: ది వోర్టెక్స్’ ప్రతి క్షణం ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురిచేస్తుంది. సీజన్ 3లో మిస్టరీ మరియు సస్పెన్స్ మరింత పెరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అప్పటి వరకు ఈ అద్భుతమైన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను మిస్ అవ్వకండి.