Yash : టాక్సిక్ తర్వాత కేజీఎఫ్ స్టార్ యశ్ మరో సై-ఫై సినిమాకు సిద్ధం
Yash : దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలో తన నటనతో అందరి మనసులను గెలుచుకున్న నటుడు యశ్ ఇప్పుడు హిందీ, ఆంగ్ల ప్రేక్షకులలో కూడా చాలా చర్చల్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ రాకీ భాయ్ తదుపరి సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 1 తర్వాత ఆయన అభిమానులను చాలా కాలం ఎదురుచూపించారు. కానీ కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2 వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమా అద్భుతాలు సృష్టించింది. యశ్ కన్నడ సినీ పరిశ్రమకు ఇంతకు ముందు ఎవరూ అందించని ఉన్నత స్థాయిని అందించాడు. ఇప్పుడు ఈ పనిని కాంతార సినిమాతో రిషబ్ శెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
ప్రస్తుతం యశ్ గురించి మాట్లాడితే.. కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2 తర్వాత ఆయన నుంచి పెద్ద సినిమా ఏదీ రాలేదు. ప్రస్తుతం ఆయన రెండు పెద్ద సినిమాలలో భాగం. దీనితో పాటు, ఆయన మరో సినిమాలో కూడా కనిపించవచ్చు. ఆయన రాబోయే ప్రాజెక్టుల గురించి ఒక పెద్ద వివరాలు బయటపడ్డాయి. దీనిని వింటే దక్షిణాది నటుడి అభిమానుల ఉత్సాహం రెట్టింపు కావచ్చు.
గత కొంతకాలంగా దక్షిణాది నటుడు యశ్ ఇప్పుడు సినిమా దర్శకుడు పి.ఎస్. మిథ్రన్ సినిమాలో భాగం కావచ్చు అని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు దీనిపై అప్డేట్ వచ్చింది. నివేదికల ప్రకారం, మిథ్రన్ స్క్రిప్టింగ్ పూర్తి చేశారు. ఈ సినిమాను ఆయన యశ్ కోసం రాశారు. ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ సై-ఫై సినిమా కావచ్చు. అయితే, సినిమాపై ఇంకా బేసిక్ పనులు మాత్రమే ప్రారంభమయ్యాయి. మేకర్స్ ఎలాంటి తొందరపాటులో కనిపించడం లేదు. ఈ సినిమా గురించి ఇంకా ఏదీ అధికారికంగా ప్రకటించబడలేదు, కానీ నివేదికల ప్రకారం, త్వరలోనే దీనిపై ఒక ప్రకటన రావచ్చు.
సౌత్ సూపర్ స్టార్ యశ్ గురించి మాట్లాడితే.. ఆయన ప్రస్తుతం దేశంలోనే అతిపెద్ద సినిమా రామాయణంలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ 4000 కోట్లు అని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన రావణుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను నితీష్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా మొదటి భాగం 2026 దీపావళికి విడుదల కానుంది. దీని రెండవ భాగం 2027 దీపావళికి విడుదల కానుంది. దీనితో పాటు ఆయన టాక్సిక్ సినిమాలో భాగం. ఈ సినిమా కూడా 2026లో విడుదల కానుంది. కాబట్టి, ఇప్పుడు యశ్ ఈ సినిమాలో కూడా భాగం అయితే, రాబోయే కాలంలో ఆయనకు 4 పెద్ద సినిమాలు విడుదల అవుతాయి. అంటే యశ్ అభిమానులకు పండగే పండగ.