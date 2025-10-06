  • Menu
Home  > సినిమా

Juhi Chawla : సంపదలో హృతిక్ రోషన్, అమితాబ్ లను దాటేసిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ..ఆశ్చర్యపరిచిన హురున్ నివేదిక 2025

Juhi Chawla : సంపదలో హృతిక్ రోషన్, అమితాబ్ లను దాటేసిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ..ఆశ్చర్యపరిచిన హురున్ నివేదిక 2025
x

Juhi Chawla : సంపదలో హృతిక్ రోషన్, అమితాబ్ లను దాటేసిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ..ఆశ్చర్యపరిచిన హురున్ నివేదిక 2025

Highlights

సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ నటులకే లభిస్తుంది. స్టార్ యాక్టర్లకు లభించే పారితోషికంలో నాలుగో వంతు కూడా హీరోయిన్లకు లభించదు.

Juhi Chawla : సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ నటులకే లభిస్తుంది. స్టార్ యాక్టర్లకు లభించే పారితోషికంలో నాలుగో వంతు కూడా హీరోయిన్లకు లభించదు. అందుకే భారతదేశంలో అత్యంత ధనవంతుల జాబితా తీస్తే అందులో భారతీయ సూపర్ స్టార్ నటుల పేర్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి, హీరోయిన్ల పేర్లు కనిపించవు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారింది. బాలీవుడ్ మాజీ సూపర్ స్టార్ హీరోయిన్ ఒకరు, బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటులైన హృతిక్ రోషన్, అమితాబ్ బచ్చన్‌లను కూడా సంపదలో అధిగమించారు.

పలు సక్సెస్ ఫుల్ చిత్రాలలో నటించిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ జూహీ చావ్లా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా బాలీవుడ్‌లో సంపన్న నటిగా ఉన్నారు. ఇటీవల ఆమె ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. ప్రస్తుతం జూహీ చావ్లా సంపదలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటులైన హృతిక్ రోషన్, అమితాబ్ బచ్చన్‌లను కూడా అధిగమించారు. జూహీ చావ్లా ఇప్పుడు మొత్తం బాలీవుడ్‌లో రెండో అత్యంత ధనవంతురాలైన సెలబ్రిటీగా నిలిచారు. మొదటి స్థానంలో షారూఖ్ ఖాన్ ఉన్నారు.

హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2025 ప్రకారం, బాలీవుడ్ ధనవంతుల జాబితాలో జూహీ చావ్లా, హృతిక్ రోషన్, అమితాబ్ బచ్చన్‌లను అధిగమించారు. జూహీ చావ్లా ఆస్తి విలువ ఇప్పుడు సుమారు రూ.8000కోట్లు. గత సంవత్సరం జూహీ చావ్లా ఆస్తి విలువ 4600 కోట్ల రూపాయలు. కేవలం ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఆమె ఆస్తి విలువ దాదాపు రెట్టింపు అయింది. హురున్ జాబితాలో జూహీ చావ్లాతో పాటు దీపికా పదుకొణే, ఆలియా భట్, కరీనా కపూర్ వంటి నటీమణులు కూడా సంపన్న నటీమణుల జాబితాలో ఉన్నారు.

జూహీ చావ్లా కోల్‌కత్తా నైట్ రైడర్స్ క్రికెట్ జట్టుకు సహ-యజమాని. షారూఖ్ ఖాన్‌తో కలిసి జూహీ కూడా ఈ జట్టులో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉన్నారు. జూహీ చావ్లా భర్త జై మెహతా భారతదేశంలోని టాప్ పారిశ్రామికవేత్తలలో ఒకరు. ఆయన సౌరాష్ట్ర సిమెంట్, గుజరాత్ సిద్ధి సిమెంట్ లిమిటెడ్ ల యజమాని. జూహీ చావ్లా మెహతాకు రెండో భార్య. జాబితాలో షారూఖ్ ఖాన్ పేరు మొదటి స్థానంలో ఉంది. షారూఖ్ ఖాన్ నటన, నిర్మాణ సంస్థ, స్టూడియో, ఇతర అనేక వ్యాపారాలకు యజమాని. షారూఖ్ ఖాన్ మొత్తం ఆస్తి విలువ 12 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick