Thalapathy Vijay and Trisha: కన్ఫర్మ్ చేసేశారా? పెళ్లి వేడుకల్లో జంటగా వచ్చి సందడి చేసిన దళపతి విజయ్..త్రిష
Thalapathy Vijay and Trisha: చెన్నైలో జరిగిన వివాహ వేడుకకు విజయ్, త్రిష జంటగా హాజరయ్యారు. విడాకుల రూమర్ల మధ్య వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించడం వైరల్ అవుతోంది.
Thalapathy Vijay and Trisha: కొన్నిరోజులుగా ఇటు సినీ పరిశ్రమలోనూ.. అటు రాజకీయాల్లోనూ సంచలంగా మారిన దళపతి విజయ్ విడాకుల వ్యవహారం ముగింపునకు వచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటివరకూ తమపై వచ్చిన రూమర్లకు స్పందించని విజయ్ - త్రిష ఇప్పుడు వాటిని కన్ఫర్మ్ చేసినట్టుగా సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయకుడు దళపతి విజయ్, ప్రముఖ నటి త్రిష కృష్ణన్ గురువారం సాయంత్రం చెన్నైలో జరిగిన ఒక వివాహ వేడుకకు జంటగా హాజరయ్యారు. ఎస్. కల్పతి సురేష్, మీనాక్షి సురేష్ కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్కు వీరిద్దరూ కలిసి రావడంతో ఒక్కసారిగా అందరి దృష్టి వీరిపై పడింది. గత కొంతకాలంగా విజయ్ తన భార్య సంగీతతో విడాకులు తీసుకోబోతున్నారనే వార్తల నేపథ్యంలో, ఈ తాజా పరిణామం కోలీవుడ్ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది.
విజయ్, త్రిష గతంలో అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు. వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ తెరపై ఎంతగా పండుతుందో, బయట కూడా వారి మధ్య సన్నిహిత సంబంధం ఉందనే ప్రచారం చాలా కాలంగా సాగుతోంది. తాజాగా జరిగిన వేడుకలో వారు పక్కపక్కనే కూర్చుని ముచ్చటించుకోవడం, ఫోటోలకు ఫోజులివ్వడం చూస్తుంటే ఆ పుకార్లకు మరింత బలం చేకూరినట్లయింది.
Thalapathy Vijay and Trisha: గత 27 ఏళ్లుగా అన్యోన్యంగా ఉన్న విజయ్-సంగీత దంపతుల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయని, సంగీత ఇప్పటికే విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే విజయ్ మరో నటితో సహజీవనం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తాయి. అయితే, ఈ విషయాలపై అటు విజయ్ గానీ, ఇటు సంగీత గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ప్రస్తుతం విజయ్ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీని స్థాపించి పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న వేళ, ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న ఈ విమర్శలు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఈ విడాకుల అంశాన్ని రాజకీయ అస్త్రంగా వాడుకుంటున్నాయని విజయ్ అభిమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు తమ వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చే నెగెటివ్ వార్తలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తారు. కానీ విజయ్, త్రిష ఏమాత్రం సంకోచించకుండా బహిరంగంగా వివాహ వేడుకకు హాజరుకావడం గమనార్హం. దీనిని కొందరు 'ధైర్యమైన అడుగు' అని అభివర్ణిస్తుంటే, మరికొందరు నైతికతను ప్రశ్నిస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.
నెటిజన్లు ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తూ రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో విజయ్ తన వ్యక్తిగత జీవితంపై ఏవైనా స్పష్టత ఇస్తారా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. ప్రస్తుతం ఈ సంఘటన తమిళనాడు రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.