Actor Kaushik Interview కౌశిక్ సినిమాలకు ఎందుకు దూరమయ్యాడు? 'ఆరుగురు పతివ్రతలు' తర్వాత ఏం జరిగింది?
ప్రముఖ సీరియల్ నటుడు కౌశిక్ తన సినీ ప్రయాణంలోని ఒడిదుడుకుల గురించి షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడించారు. సినిమాలు వదిలి సీరియల్స్ వైపు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందో ఇక్కడ చదవండి.
బుల్లితెరపై 'గోరింటాకు', 'మొగలి రేకులు' వంటి సూపర్ హిట్ సీరియల్స్తో కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న నటుడు కౌశిక్. అయితే ఆయన కెరీర్ ప్రారంభమైంది వెండితెరపైనే అని చాలామందికి తెలియదు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా రాణించి, హీరోగా ఎదగాలని కలలు గన్న కౌశిక్.. సినిమాలకు ఎందుకు దూరమై సీరియల్స్ వైపు రావాల్సి వచ్చిందో ఒక ఇంటర్వ్యూలో మనసు విప్పి మాట్లాడారు. ఆ ఆసక్తికర విషయాలు మీకోసం..
అడుగుపెట్టకముందే 'ఐరన్ లెగ్' సెంటిమెంట్!
కౌశిక్ కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఒక పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ప్రముఖ నిర్మాత ఎం.ఎస్.రెడ్డి నిర్మాణంలో 'అందం' అనే సినిమాలో హీరోగా నటించారు. దురదృష్టవశాత్తూ ఆ సినిమా విడుదల కాలేదు.
"సినిమా ఆగిపోవడంతో ఇండస్ట్రీలో నా మీద ఒక రకమైన నెగటివ్ సెంటిమెంట్ పడింది. ఆగిపోయిన సినిమా హీరోతో వర్క్ చేయడానికి దర్శకులు వెనకాడారు," అని కౌశిక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
దాదాపు మూడేళ్ల పాటు తన సినిమా పోస్టర్ శబ్దాలయ థియేటర్ గోడలకే పరిమితమైందని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఈవీవీ అవకాశం ఇచ్చినా.. కలిసిరాని అదృష్టం
అలాంటి క్లిష్ట సమయంలో దర్శకేంద్రుడు ఈవీవీ సత్యనారాయణ కౌశిక్ను పిలిచి 'ఆరుగురు పతివ్రతలు' సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ సినిమా పర్వాలేదనిపించినా, కౌశిక్ కెరీర్ను మలుపు తిప్పలేకపోయింది. ఆ తర్వాత ఆర్పి పట్నాయక్ నిర్మించిన **'శీను వాసంతి లక్ష్మి'**లో విలన్ పాత్రలో నటించినా అది కూడా నిరాశే మిగిల్చింది.
వెండితెర నిరాశపరిచినా.. బుల్లితెర బ్రహ్మరథం పట్టింది!
వరుసగా సినిమా అవకాశాలు తగ్గడంతో కౌశిక్ తన దారిని మార్చుకున్నారు. అదే సమయంలో వచ్చిన టీవీ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకున్నారు.
రికార్డు స్థాయిలో ఎపిసోడ్లు: గత 25 ఏళ్లలో ఈటీవీ, జెమిని, స్టార్ మా, జీ తెలుగు వంటి ఛానళ్లలో 45కు పైగా సీరియల్స్లో నటించారు.
ఇప్పటివరకు సుమారు 18 వేల ఎపిసోడ్లకు పైగా పూర్తి చేసి బుల్లితెర మెగాస్టార్గా ఎదిగారు.
రావు రమేష్లాంటి గుర్తింపు కావాలి..
సినిమా హిట్, ఫ్లాప్ అనేది నటుడి కంటే దర్శకుడి విజన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందని కౌశిక్ నమ్ముతారు. రావు రమేష్ను ఉదాహరణగా చూపిస్తూ.. "ఆయన ఎన్నో సినిమాలు చేసినా 'అత్తారింటికి దారేది' తర్వాతే స్టార్ అయ్యారు. నాకు కూడా ప్రకాష్ రాజ్, రావు రమేష్ లాంటి మంచి క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేయాలని ఉంది," అని తన మనసులోని మాటను బయటపెట్టారు.
సినిమాలకు ట్రై చేయకపోవడానికి కారణం ఇదే!
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, అనిల్ రావిపూడి వంటి పెద్ద దర్శకులను కలుస్తుంటానని, కానీ సినిమా అవకాశాల కోసం పదే పదే ఫాలో అప్ చేయడంలో తాను విఫలమయ్యానని కౌశిక్ అంగీకరించారు. "సీరియల్స్ వల్ల నెలకు 20 రోజులు బిజీగా ఉంటాను. సినిమాలకు డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయడం కష్టం. ఒకవేళ అవకాశం వచ్చాక డేట్స్ ఇవ్వలేకపోతే దర్శకులను అవమానించినట్లు అవుతుందనే భయంతో పెద్దగా ప్రయత్నించలేదు," అని చెప్పుకొచ్చారు.