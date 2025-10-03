Abhishek-Aishwarya : యూట్యూబ్కు అభిషేక్-ఐశ్వర్య షాక్.. 4 కోట్ల పరిహారం డిమాండ్
Abhishek-Aishwarya : సినిమా తారలకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో నిత్యం చక్కర్లు కొడుతూనే ఉంటాయి. నటీనటుల సినిమా క్లిప్లు, వారి వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలు, పార్టీలకు సంబంధించిన వేలాది వీడియోలు రోజుకు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అవుతుంటాయి. యూట్యూబ్ చాలామంది సెలబ్రిటీలకు ఒక ప్రచార సాధనం కూడా. అయితే, ఇప్పుడు బాలీవుడ్ స్టార్ జంట అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ యూట్యూబ్పైనే కేసు పెట్టారు. తమకు 4 కోట్ల రూపాయల పరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనికి కారణం, వారి నకిలీ AI వీడియోలు యూట్యూబ్లో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ కావడమే.
అభిషేక్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్లకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు ఇప్పటికే యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఇటీవల కాలంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ను ఉపయోగించి వారి నకిలీ వీడియోలను సృష్టించి, సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యూట్యూబ్లో ఈ రకమైన నకిలీ వీడియోల బెడద ఎక్కువైంది. ఈ కారణంగానే అభిషేక్, ఐశ్వర్య రాయ్, యూట్యూబ్ మాతృసంస్థ అయిన గూగుల్ పై ఫిర్యాదు చేశారు. తమకు తెలియకుండా, అనుమతి లేకుండా ఈ వీడియోలను అప్లోడ్ చేయడం తమ వ్యక్తిత్వ హక్కులకు భంగం కలిగించిందని వారు ఆరోపించారు.
ఇటీవల అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ తమ వ్యక్తిత్వ హక్కులను కోర్టు ద్వారా పొందారు. అంటే, వారి ఫోటోలు, వాయిస్, పేరు, వ్యక్తిత్వం, హావభావాలను వారి అనుమతి లేకుండా ఎవరూ ఉపయోగించకూడదు. ఈ ఆదేశాల నేపథ్యంలోనే, తమ అనుమతి లేకుండా అప్లోడ్ అయిన వీడియోలను తొలగించాలని యూట్యూబ్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. అభిషేక్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ల ఎఐ వీడియోలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి విడుదలైనప్పటికీ, యూట్యూబ్ వాటిని తొలగించడంలో నిర్లక్ష్యం వహించింది. దీంతో విసుగు చెందిన ఈ దంపతులు ఢిల్లీ హైకోర్టుల గూగుల్, యూట్యూబ్పై కేసు దాఖలు చేశారు.
తమకు జరిగిన నష్టానికి గాను 4.50 లక్షల డాలర్లు (భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు 4 కోట్ల రూపాయలు) పరిహారం చెల్లించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అభిషేక్, ఐశ్వర్య గురించి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అయిన వీడియోలలో లైంగిక కంటెంట్ ఉందని దంపతులు తమ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా AI బాలీవుడ్ ఇష్క్ అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ను వారు ఫిర్యాదులో ప్రస్తావించారు. ఈ ఛానెల్లో 259 AI జనరేటెడ్ వీడియోలు ఉన్నాయని, వాటిలో చాలావరకు బాలీవుడ్ నటీనటుల గురించే ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ వీడియోలలో అశ్లీల భాష మరియు చిత్రాలను కూడా ఉపయోగించారని ఆరోపించారు.
దంపతులు దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదులో యూట్యూబ్ వీడియో, ప్రైవసీ పాలసీల పట్ల కూడా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ పాలసీలు వ్యక్తిగత గోప్యత హక్కులకు అనుగుణంగా లేవని వాదించారు. ఈ కేసు సెలబ్రిటీల వ్యక్తిత్వ హక్కులకు, ఆన్లైన్ కంటెంట్ ప్లాట్ఫారమ్ల బాధ్యతకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన చర్చను లేవనెత్తింది.