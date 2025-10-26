Aagam Baa: తెలుగు యానిమేషన్లో రికార్డు: ఆగమ్ బా 100 మిలియన్ల వ్యూస్కు చేరువలో!
తెలుగు యూట్యూబ్ వేదికపై సంచలనం సృష్టిస్తున్న యానిమేటర్ 'ఆగమ్ బా' ఒక అసాధారణ మైలురాయిని చేరుకున్నారు. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మొత్తం 100 మిలియన్ల (పది కోట్ల) వీక్షణలకు ఆయన చేరువయ్యారు. అత్యంత అరుదైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మొత్తం వీక్షణలు పూర్తి-నిడివి గల (Full-Length) యానిమేటెడ్ వీడియోల ద్వారానే సాధించడం.
ఆగమ్ బా ప్రత్యేకత: కథ-ఆధారిత యానిమేషన్
నేటి డిజిటల్ కంటెంట్ సృష్టికర్తలు చాలా మంది త్వరగా వీక్షణలు సంపాదించడం కోసం షార్ట్-ఫామ్ కంటెంట్ (రీల్స్ లేదా షార్ట్స్)పై దృష్టి సారిస్తున్నారు. కానీ, ఆగమ్ బా అందుకు భిన్నంగా:
కథా కథనం (Storytelling): కేవలం హాస్యం కాకుండా, బలమైన కథ-ఆధారిత యానిమేషన్కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
అసలైన పాత్రలు: తనదైన శైలిలో రూపొందించిన అసలు పాత్రల (Original Characters) ద్వారా కథ చెప్పడంపై దృష్టి పెట్టారు.
నిలకడ: దీర్ఘ-ఫార్మాట్ వీడియోలకు స్థిరంగా కట్టుబడి ఉండటం వల్ల ఆయనకు తెలుగు డిజిటల్ ప్రపంచంలో నమ్మకమైన ప్రేక్షకులను సంపాదించిపెట్టింది.
ట్రెండింగ్ ఎపిసోడ్లు
2020లో ప్రారంభమైన ఆగమ్ బా ఛానెల్, నిజ జీవిత పరిస్థితులు, తెలుగు సంస్కృతి మరియు ఇంటర్నెట్ హాస్యం నుండి ప్రేరణ పొందిన కామెడీ యానిమేషన్లను అందిస్తోంది. అతని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వీడియోలలో కొన్ని:
♦ "బా ఇంకా బాటిల్గ్రౌండ్"
♦ "డ్రింక్ తాగినా బా"
♦ "2021 న్యూ ఇయర్ ప్లాన్స్"
ఈ ఎపిసోడ్లు ఒక్కొక్కటి మిలియన్ల వీక్షణలను దాటి, ప్రేక్షకాదరణ పొందాయి.
సృష్టికర్త మాట: "సృజనాత్మకతకు స్వేచ్ఛ"
తన సక్సెస్ జర్నీ గురించి ఆగమ్ బా మాట్లాడుతూ...
"నేను ఎప్పుడూ దీర్ఘ-ఫార్మాట్ కథ చెప్పడంలో నమ్మకం ఉంచాను. యానిమేషన్ నాకు షార్ట్కట్లు లేకుండా హాస్యం, భావోద్వేగం మరియు సృజనాత్మకతను వ్యక్తం చేసే స్వేచ్ఛను ఇచ్చింది."
1 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్లు మరియు ఇతర ప్లాట్ఫారమ్లలో పెరుగుతున్న వీక్షకులతో, ఆగమ్ బా ప్రాంతీయ యానిమేషన్ వినోదాన్ని పునర్నిర్వచించడం కొనసాగిస్తున్నాడు. నాణ్యమైన తెలుగు యానిమేటెడ్ కంటెంట్కు భారతదేశ డిజిటల్ ల్యాండ్స్కేప్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్ను ఆయన మైలురాయి స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది.