  • Menu
Home  > సినిమా

Aadi Saikumar “Shambala” Movie Expectations | ఆది సాయికుమార్ శంబాలపై భారీ అంచనాలు

x
Highlights

ఆది సాయికుమార్ నటిస్తున్న “శంబాల” సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. కథ, జానర్, టీజర్ అప్‌డేట్స్ మరియు ప్రేక్షకుల స్పందనతో ఈ మూవీపై హైప్ పెరుగుతోంది.

నటుడు ఆది సాయికుమార్ కెరీర్ లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన మరియు వైవిధ్యమైన చిత్రంగా తెరకెక్కిన మిస్టికల్ త్రిల్లర్ సంబాల ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ ట్రైలర్ సినిమాలపై భారీగా అంచనాలను పెంచేసాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం విడుదల తేదీ మరియు ప్రీమియర్ షోలకు సంబంధించి వస్తున్న అప్డేట్స్ టాలీవుడ్ లో చచ్చని అంశంగా మారాయి. సాధారణంగా ఒక సినిమాపై విపరీతమైన నమ్మకం ఉన్నప్పుడే మేకర్స్ ఒక రోజు ముందే ప్రీమియర్ షోలు వేయడానికి మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు. ఇక సంబాల విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నారు. అయితే ఒక రోజు ముందే అంటే డిసెంబర్ 24 నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో ప్రీమియర్ షోలను ప్లాన్ చేశారు. ఈ ప్రీమియర్ షోలకు సంబంధించి బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే టికెట్లు హాట్ కేకులు అమ్ముడైపోవడం విశేషం. ఇది ఆది సాయికుమార్ కెరియర్ లో ఒక మంచి సైన్ అని ట్రేడ్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ముందే బిజినెస్ పరంగా సంచలనం సృష్టించింది. సినిమాలోని మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్ మరియు విజువల్స్ నచ్చడంతో థియేట్రికల్ మరియు డిజిటల్ అంటే ఓటిటి హక్కులు కూడా భారీ ధరలకు అమ్ముడైపోయాయి. సినిమా థియేటర్లోకి రాకముందే నిర్మాతలు టేబుల్ ప్రాఫిట్స్ అంటే పెట్టిన పెట్టుబడి కంటే ఎక్కువ ఆదాయం సాధించడం విశేషం. ఇది సినిమా కంటెంట్ పై ఉన్న నమ్మకాన్ని తెలియజేస్తుంది. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు మహీందర్ రెడ్డి నిర్మించారు. ఇది ఒక పురాతన రహస్యం లేదా ఆధ్యాత్మిక కోణంలో సాగే త్రిల్లర్ అని తెలుస్తుంది. ఆది సాయికుమార్ ఈ సినిమాలో సరికొత్త లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. ట్రైలర్ లో కనిపించిన విజువల్స్ మరియు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలువనున్నాయి. ఆది సాయికుమార్ ఈ సంబాలతో ఒక భారి హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకోవడం కాయమని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. మరి ఈ మిస్టికల్ త్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో తెలియాలంటే ఈరోజు సాయంత్రం వచ్చి ప్రీమియర్ టాక్ కోసం వేచి చూడాల్సిందే.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick