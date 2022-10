మహేష్ బాబు తో సినిమా అనుకున్న చిరు డైరెక్టర్

Mohan Raja: ఎప్పుడో 2001 సంవత్సరంలో జగపతి బాబు మరియు అర్జున్ హీరోలుగా నటించిన హిట్ సినిమా "హనుమాన్ జంక్షన్" తో దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యారు దర్శకుడు మోహన్ రాజా. సినిమా హిట్ అయిన దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరో గా నటించిన "గాడ్ ఫాదర్" చిత్రంతో తెలుగు సినిమాకి తిరిగి వచ్చారు. మలయాళం లో హిట్ అయిన "లూసిఫర్" సినిమాకి అధికారిక రీమేక్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు మంచి విజయాన్ని సాధించింది. అయితే నిజానికి మోహన్ రాజా ముందుగా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుతో ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేసే ఆలోచన చేశారట. ఇక మహేష్ బాబు కోసం ఒక సబ్జెక్ట్ కూడా సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు మోహన్ రాజా. నిర్మాత ఎన్వీ ప్రసాద్ సహాయంతో ఆయన ఏకంగా మహేష్‌ ని కలిసి విషయం కూడా చెప్పాడట. కానీ అదే సమయంలో చిరంజీవి "గాడ్‌ఫాదర్‌" కి దర్శకత్వం వహించే ఒక మంచి దర్శకుడి కోసం వెతుకుతున్నారు. సుజీత్‌ని, వివి వినాయక్‌తో వంటి పలువురి పేర్లు కూడా ముందు పరిశీలనలోకి వచ్చాయి. కానీ ఎన్వీ ప్రసాద్ మాత్రం మోహన్ రాజా పేరును చిరంజీవికి రికమండ్ చేశారట. ఇక రౌండ్ చర్చల తరువాతే చిరంజీవి మోహన్ రాజాను లాక్ చేసేసారట. ఈ సినిమా ఇప్పుడు బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. మరి మహేష్ బాబుతో మోహన్ రాజా సినిమా ఎప్పుడు చేస్తారో చూడాలి.