Sirai: రూ. 3 కోట్లు పెట్టి తీస్తే..రూ.30 కోట్లు వసూలు చేసింది..ఇప్పడు ఓటీటీలో రచ్చ రచ్చ..!
Sirai: సినిమా రంగంలో ప్రస్తుతం ఒక కొత్త ట్రెండ్ నడుస్తోంది. కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్, భారీ స్టార్ కాస్టింగ్ ఉన్న సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద చతికిలబడుతుంటే.. బలమైన కథ, వైవిధ్యమైన కథనం ఉన్న చిన్న చిత్రాలు సంచలనాలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ కోవలోనే చేరిన లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ తమిళ చిత్రం 'సిరాయ్'.
కేవలం రూ. 3 కోట్ల స్వల్ప బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, ఇప్పటి వరకు ఏకంగా రూ. 31.58 కోట్ల వసూళ్లను సాధించి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది. అంటే, నిర్మాతలకు దాదాపు 700% లాభాలను తెచ్చిపెట్టిందన్నమాట. గతేడాది డిసెంబర్ 25న విడుదలైన ఈ సినిమా, కంటెంట్ ఉంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురుస్తుందని మరోసారి నిరూపించింది.
యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం ఒక సీట్-ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్. ఒక ఖైదీని జైలు నుండి కోర్టుకు తరలించే క్రమంలో ఒక కానిస్టేబుల్ ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏమిటి? ఆ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే ఊహించని ట్విస్టులు, భావోద్వేగపూరితమైన సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉండటం, నటీనటుల ప్రతిభ ఈ సినిమా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
ప్రస్తుతం ఈ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ జీ5 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉండటం మన ప్రేక్షకులకు కలిసొచ్చే అంశం. థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారు, ఒక సామాన్య కానిస్టేబుల్ కథ ఎంత అసాధారణంగా సాగిందో చూడాలంటే 'సిరాయ్'ను తప్పక వీక్షించాల్సిందే.