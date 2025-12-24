  • Menu
Home  > సినిమా

టాలీవుడ్ హీరోలంటే పడి చస్తా… నా ఫేవరెట్ హీరో అతనే

x
Highlights

టాలీవుడ్ హీరోలంటే తనకు ఎంత ఇష్టమో వెల్లడించిన మాజీ భారత క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ “టాలీవుడ్ హీరోలంటే పడి చస్తా” అంటూ తన ఫేవరెట్ హీరో ఎవరో చెప్పాడు. సెహ్వాగ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

2015 లో వీరేంద్ర సెహవాగ్ అన్ని రకాల క్రికెట్ ఫార్మాట్లు ఐపిఎల్ నుండి తన పదవి విరమణను ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత తాను ఏం చేస్తున్నారో హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఓ ఈవెంట్ లో చెప్పుకొచ్చారు ఆయన. తాను క్రికెట్ నుంచి విరమణ పొందిన తర్వాత మహేష్ అల్లు అర్జున్ ప్రభాస్ సినిమాలు చూడడం తప్ప తనకు చేయడానికి ఏం లేదు అని చమత్కరించారు. అంతేకాదు హార్డ్ హిటర్ సేవ్ తనకు ఇష్టమైన తెలుగు హీరో మహేష్ బాబు అని పేర్కొన్నారు. నాకు అల్లు అర్జున్ ప్రభాస్ కూడా ఇష్టం. నేను బాహుబలిని రెండు సార్లు చూశాను. ఇప్పుడు నేను సంతోషంగా పదవీ విరమణ చేశాను కదా కాబట్టి నాకు చేయడానికి ఇంకేం పనిలేదు అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఇటీవల తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ కోసం ఏర్పాటు చేసిన టాలీవుడ్ ప్రో లీగ్ టిపిఎల్ ప్రారంభోత్సవంలో సహవాగ్ పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్లో వ్యాఖ్యాతలు వింద్యా విశాఖ నిఖల్ విజయేంద్ర సింహాతో మాట్లాడుతూ దక్షిణాది సినిమాలపై ముఖ్యంగా మహేష్ బాబు అల్లు అర్జున్ ప్రభాస్ సినిమాలపై తనకున్న అభిమానాల గురించి ముచ్చటించారు సహవాగ్ పదవి వీరమణ తర్వాత తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నారని వీరేంద్ర సహవాగ్ అన్నారు. తాను దక్షిణాది సినిమాలకు పెద్ద అభిమానిని అని చెప్పిన సేవాగ్ వాటిని హిందీ డబ్బింగ్ వర్షన్ లో చూస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. తమిళం తెలుగు అర్థం కానుందిన తాను అలా చేస్తానని అన్నారు. పుష్ప సినిమాలోని సాలా జుకేగా నహి అంటే తగ్గేదేలే అనే డైలాగ్ నాకు గుర్తుంది అని పేర్కొన్నారు. ఇక టీబిఎల్ ప్రారంభోత్సవ పోస్టర్ ని నిర్మాత దిల్రాజు ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కపిల్ దేవ్ సురేషుడైన సెహవాగ్ హాజిరయ్యారు. ఇక సెహవాగ్ ఎక్కువగా అభిమానించే ఆ ముగ్గురు స్టార్లు ఇప్పుడు ప్ాన్ ఇండియన్ స్టార్లుగా దేశాన్ని ఏళ్లుతున్నారు. ప్రభాస్ బాహుబలి ఫ్రాంచైజీతో అల్లు అర్జున్ పుష్ప ఫ్రాంచైజీతో దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఎస్ఎస్ రాజమౌళితో పాన్ ఇండియా చిత్రంలో నటిస్తున్న మహేష్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మార్కెట్లపై కన్నేసాడు. మునుముందు సేవాగ్ సహా ప్రపంచ దేశాల్లోని క్రీడాకారులు మెచ్చే హీరోగా మహేష్ తనను తాను ఆవిష్కరించుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick