  • Menu
Home  > సినిమా రివ్యూ

Zamana Movie Review: 'జమానా' రివ్యూ.. మైండ్ గేమ్‌తో సాగే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా?

Zamana Movie Review
x

Zamana Movie Review: 'జమానా' రివ్యూ.. మైండ్ గేమ్‌తో సాగే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా?

Highlights

Zamana Movie Review: సూర్య శ్రీనివాస్, సంజీవ్, స్వాతి కశ్యప్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'జమానా' మూవీ రివ్యూ. భాస్కర్ జక్కుల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించింది? రేటింగ్ మరియు పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

Zamana Movie Review: తేజస్వి అడపా నిర్మాణంలో, సూర్య శ్రీనివాస్, సంజీవ్ హీరోలుగా.. భాస్కర్ జక్కుల దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం 'జమానా'. నేడు (జనవరి 30) థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా రివ్యూ మరియు రేటింగ్ ఇప్పుడు చూద్దాం.

కథా నేపథ్యం:

సినిమా ఒక మ్యూజియంలో జరిగే ఆసక్తికరమైన దొంగతనంతో ప్రారంభమవుతుంది. హీరో సూర్య చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేస్తూ, ఒక పెద్ద స్కామ్ చేసి జీవితంలో సెటిల్ అవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తాడు. మరోవైపు లోకల్ రౌడీ షీటర్ సంజీవ్, ఒక రాజకీయ నాయకుడు, మరియు ఒక మాఫియా లీడర్.. ఇలా వేర్వేరు గ్యాంగ్‌లు ఒకరికొకరు తెలియకుండా ఒకే డీల్ చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. ఇంతకీ ఆ డీల్ ఏంటి? సూర్య వేసిన ప్లాన్ సక్సెస్ అయిందా? ఈ క్రైమ్ డ్రామాలో ఎవరిది పైచేయి అయింది? అన్నదే మిగతా కథ.

విశ్లేషణ:

దర్శకుడు భాస్కర్ జక్కుల రాసుకున్న కథనం చాలా గ్రిప్పింగ్‌గా ఉంది.

ఫస్ట్ హాఫ్: హీరో చేసే స్కామ్‌లు, సంజీవ్ ఎపిసోడ్స్ మరియు హీరోయిన్ స్వాతి కశ్యప్‌తో సాగే లవ్ ట్రాక్ కొత్తగా ఉండి ప్రేక్షకులను అలరిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఊహించని ట్విస్ట్‌తో వచ్చే ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ అదిరిపోయింది.

సెకండ్ హాఫ్: ఇక్కడి నుంచి సినిమా వేగం పుంజుకుంటుంది. క్లైమాక్స్ మరియు ప్రీ-క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు సినిమాకు హైలైట్‌గా నిలిచాయి. కొత్త దర్శకుడైనా, భాస్కర్ సినిమాను ఎక్కడా తడబడకుండా థ్రిల్లింగ్‌గా తెరకెక్కించారు.

నటీనటుల ప్రతిభ:

సూర్య శ్రీనివాస్: ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా చాలా హుషారుగా, ఎనర్జిటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. మాస్ లుక్ మరియు ఫైట్స్ కూడా మెప్పించాయి.

సంజీవ్: రౌడీ షీటర్ పాత్రలో సంజీవ్ నటన బాగుంది.

స్వాతి కశ్యప్: హీరోయిన్ గుడ్ లుకింగ్‌తో పాటు తన పాత్ర పరిధి మేరకు చక్కగా నటించింది.

సాంకేతిక విభాగం:

మ్యూజిక్: కేశవ కిరణ్ పాటలు వినడానికి బాగున్నాయి, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ థ్రిల్లర్ మూడ్‌ను బాగా ఎలివేట్ చేసింది.

ఎడిటింగ్: ఎం.ఆర్. వర్మ ఎడిటింగ్ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్. ల్యాగ్ లేకుండా సినిమాను క్రిస్పీగా కట్ చేశారు.

సినిమాటోగ్రఫీ: ఏ. జగన్ కెమెరా వర్క్ విజువల్స్‌ను గ్రాండ్‌గా చూపించింది.

ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్: నిర్మాతలు ఎక్కడా రాజీపడకుండా సినిమాను రిచ్‌గా నిర్మించారు.

ప్లస్ పాయింట్స్:

గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే

సూర్య శ్రీనివాస్ నటన

థ్రిల్లింగ్ క్లైమాక్స్

బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్

మైనస్ పాయింట్స్:

అక్కడక్కడా కొన్ని సీన్లు నెమ్మదించినట్లు అనిపిస్తాయి.

తీర్పు:

మొత్తానికి 'జమానా' ఒక పక్కా క్రైమ్ థ్రిల్లర్. థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి ఈ వీకెండ్‌లో ఇది ఒక మంచి ఛాయిస్. మ్యూజియం దొంగతనం, స్కామ్స్ మరియు గ్రిప్పింగ్ క్లైమాక్స్‌తో సినిమా ప్రేక్షకులకు మంచి కిక్ ఇస్తుంది.

రేటింగ్: 3.5/5

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick