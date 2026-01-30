Trimukha Movie Review: 'త్రిముఖ' మూవీ రివ్యూ.. సన్నీ లియోన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫలించిందా? థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా?
Trimukha Movie Review: సన్నీ లియోన్, యోగేష్ కల్లే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'త్రిముఖ' నేడు థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మర్డర్ మిస్టరీగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించింది? ట్విస్టులు ఎలా ఉన్నాయి? పూర్తి రివ్యూ ఇక్కడ చదవండి.
Trimukha Movie Review: యోగేష్ కల్లే, సన్నీ లియోన్, అకృతి అగర్వాల్ మరియు 'CID' ఫేమ్ ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ కీలక పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం 'త్రిముఖ'. రాజేష్ నాయుడు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మర్డర్ మిస్టరీ నేడు (జనవరి 30) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా టాక్ ఎలా ఉందో విశ్లేషణలో చూద్దాం.
కథా నేపథ్యం:
నగరంలో వరుస హత్యలు జరుగుతుంటాయి. మూడు ముఖాలు ఉన్న మాస్క్ (త్రిముఖ) ధరించిన ఒక వ్యక్తి ఈ ఘోరాలకు పాల్పడుతుంటాడు. ఈ కేసును పోలీస్ ఆఫీసర్ శివాని రాథోడ్ (సన్నీ లియోన్) డీల్ చేస్తుంటుంది. మరోవైపు, దయ్యాలు, ఆత్మలు అన్నీ అబద్ధమని నమ్మే డాక్టర్ యోగి (యోగేష్ కల్లే), తన ప్రొఫెసర్ (ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ) ఇచ్చిన ఛాలెంజ్ను స్వీకరిస్తాడు. ఆత్మలకు సంబంధించిన మూడు మిస్టరీ కేసులను సాల్వ్ చేసే క్రమంలో యోగికి ఎదురైన అనుభవాలేంటి? ఆ త్రిముఖ హంతకుడు ఎవరు? ఈ రెండు కథలకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి? అన్నదే అసలు కథ.
విశ్లేషణ:
దర్శకుడు రాజేష్ నాయుడు ఒక రెగ్యులర్ మర్డర్ మిస్టరీకి పారానార్మల్ అంశాలను జోడించి కొత్తగా ప్రయత్నించారు.
ఫస్ట్ హాఫ్: యోగి పాత్ర పరిచయం, అతను మిస్టరీలను ఛేదించే విధానంతో సినిమా నెమ్మదిగా సాగుతుంది. ప్రొఫెసర్ ఎంట్రీ ఇచ్చి కేసులు అప్పగించడంతో కథలో వేగం పెరుగుతుంది. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ పై ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది.
సెకండ్ హాఫ్: ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలైంది. ఒకవైపు యోగి రీసెర్చ్, మరోవైపు సన్నీ లియోన్ ఇన్వెస్టిగేషన్.. రెండింటినీ సమాంతరంగా చూపిస్తూ స్క్రీన్ ప్లే కాస్త కన్ఫ్యూజన్కు గురి చేస్తుంది. క్లైమాక్స్లో ఇచ్చే ట్విస్ట్ బాగున్నా, కథను పూర్తి చేయకుండా పార్ట్-2 కోసం లీడ్ ఇచ్చి ముగించడం గమనార్హం.
నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్:
యోగేష్ కల్లే: మిస్టరీలను ఛేదించే వ్యక్తిగా తన పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు.
సన్నీ లియోన్: పోలీస్ ఆఫీసర్గా సన్నీ లుక్స్ బాగున్నా, ఆమె పాత్రను ఇంకా పవర్ ఫుల్ గా డిజైన్ చేసి ఉంటే బాగుండేది. ఒక ఐటమ్ సాంగ్లో తన మార్క్ స్టెప్పులతో అలరించింది.
ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ: తెలుగులో మొదటిసారి నటించినా, సీనియర్ నటుడిగా తన అనుభవాన్ని చాటుకున్నారు.
ఇతర నటులు: ఆకృతి అగర్వాల్ గ్లామర్తో మెప్పించగా, అషు రెడ్డి, ప్రవీణ్, షకలక శంకర్ తమ పాత్రల పరిధి మేరకు నటించారు.
సాంకేతిక విభాగం:
సినిమాటోగ్రఫీ: విజువల్స్ పర్వాలేదు కానీ, నైట్ ఎఫెక్ట్స్ సీన్లలో లైటింగ్ ఇంకా బెటర్ గా ఉండాల్సింది.
మ్యూజిక్: పాటలు వినసొంపుగా ఉన్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కొన్ని చోట్ల మరీ హెవీగా అనిపిస్తుంది.
ఎడిటింగ్: ఎడిటర్ కొన్ని సాగదీత సీన్లను కట్ చేసి ఉంటే బాగుండేది. ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్లలో AI విజువల్స్ వాడటం విశేషం.
నిర్మాణ విలువలు: అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ వారు సినిమా కోసం బాగానే ఖర్చు పెట్టారు.
ప్లస్ పాయింట్స్:
♦ ఆసక్తికరమైన కథాంశం
♦ ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ నటన
♦ ఇంటర్వెల్ మరియు క్లైమాక్స్ ట్విస్టులు
మైనస్ పాయింట్స్:
♦ కన్ఫ్యూజింగ్ స్క్రీన్ ప్లే
♦ సన్నీ లియోన్ పాత్ర పవర్ ఫుల్ గా లేకపోవడం
♦ అక్కడక్కడా సాగదీత సీన్లు
తీర్పు:
'త్రిముఖ' ఒక యావరేజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. మర్డర్ మిస్టరీలను ఇష్టపడే వారికి, సన్నీ లియోన్ అభిమానులకు ఈ సినిమా ఓసారి చూడొచ్చు అనిపిస్తుంది. అయితే స్క్రీన్ ప్లే లోని స్పష్టత లోపించడం వల్ల సామాన్య ప్రేక్షకుడికి కొంత కన్ఫ్యూజన్ కలగవచ్చు.
రేటింగ్: 2.5/5