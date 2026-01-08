The Raja Saab ఫస్ట్ రివ్యూ: ప్రభాస్ హార్రర్ కామెడీ మేజిక్.. సెన్సార్ రిపోర్ట్ లో హైలైట్స్ ఇవే!
ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' సెన్సార్ రివ్యూ వచ్చేసింది. 3 గంటల రన్ టైమ్ తో రాబోతున్న ఈ హార్రర్ కామెడీ మూవీలోని హైలైట్స్ మరియు ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్ పై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ వెండితెరపై మళ్ళీ తన వింటేజ్ లుక్ మరియు కామెడీ టైమింగ్తో అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దర్శకుడు మారుతి తెరకెక్కించిన హార్రర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'ది రాజా సాబ్' రేపు (జనవరి 9న) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదు భాషల్లో భారీగా విడుదల కానుంది. తాజాగా ఈ సినిమా సెన్సార్ లాంఛనాలు పూర్తి చేసుకోగా, ఫస్ట్ రివ్యూ బయటకు వచ్చింది.
సెన్సార్ అప్డేట్ & రన్ టైమ్
సినిమాలోని కొన్ని భయపెట్టే హార్రర్ సన్నివేశాల కారణంగా సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి U/A 16+ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది.
నిడివి: ఈ సినిమా రన్ టైమ్ 189 నిమిషాలు (3 గంటల 9 నిమిషాలు). సుదీర్ఘమైన నిడివి ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా మారుతి కథనాన్ని నడిపించారని టాక్.
సెన్సార్ టాక్ ప్రకారం హైలైట్స్ ఇవే:
- వింటేజ్ ప్రభాస్ ఈజ్ బ్యాక్: చాలా ఏళ్ల తర్వాత ప్రభాస్లో మనకు నచ్చే ఎంటర్టైన్మెంట్, రొమాంటిక్ మరియు కామెడీ యాంగిల్స్ని ఈ సినిమాలో చూడబోతున్నాం. ముఖ్యంగా ముగ్గురు హీరోయిన్లతో (మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్) ప్రభాస్ చేసే రొమాన్స్ యూత్కు కనువిందు చేయనుంది.
- ఫస్టాఫ్ వర్సెస్ సెకండాఫ్: మొదటి భాగం మొత్తం కామెడీ, లవ్ సీన్స్తో సరదాగా సాగిపోతూనే అప్పుడప్పుడు భయపెడుతుందట. ఇక సెకండాఫ్లో వచ్చే ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ మరియు హార్రర్ సీన్స్ సినిమాకే ప్రాణమని తెలుస్తోంది.
- సంజయ్ దత్ & జరీనా వాహెబ్: బాలీవుడ్ స్టార్ సంజయ్ దత్ పాత్ర పవర్ఫుల్గా ఉండబోతుండగా, ప్రభాస్ భామ్మగా నటించిన జరీనా వాహెబ్ క్యారెక్టర్ కథలో చాలా కీలకమైన మలుపు అని సమాచారం.
- టెక్నికల్ వండర్స్: సినిమాలో వాడిన వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) మరియు సెట్టింగ్స్ అబ్బురపరిచే విధంగా ఉన్నాయని సెన్సార్ సభ్యుల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద రచ్చ షురూ!
ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో టికెట్ ధరల పెంపు మరియు అర్ధరాత్రి ప్రీమియర్ షోలకు అనుమతులు లభించాయి. అంచనాలు భారీగా ఉండటంతో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా ఓ రేంజ్లో ఉన్నాయి. ఎమోషన్ మరియు సెంటిమెంట్ కూడా సరిగ్గా వర్కవుట్ అయితే, ప్రభాస్ బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయం.