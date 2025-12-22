Shambhala First Review: 'శంబాల' సెన్సార్ రివ్యూ వచ్చేసింది.. ఆది సాయికుమార్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా?
ఆది సాయికుమార్ నటించిన 'శంబాల' సినిమా సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుంది. బోల్డ్ యాక్షన్ సీన్ల కారణంగా 'A' సర్టిఫికేట్ పొందిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ రివ్యూ మరియు రన్ టైమ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో ఆది సాయికుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ 'శంబాల: ఏ మిస్టికల్ వరల్డ్'. టీజర్, ట్రైలర్తో ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచిన ఈ చిత్రం, డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ కానుకగా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుంది. సెన్సార్ బోర్డు నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ మరియు సినిమా హైలైట్స్ ఇవే:
సెన్సార్ బోర్డు రిపోర్ట్: 'A' సర్టిఫికెట్!
సెంట్రల్ బోర్డు ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించిన తర్వాత కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించింది.
- సర్టిఫికేట్: ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు 'A' (Adults Only) సర్టిఫికేట్ జారీ చేసింది.
- కారణం: అయితే ఇది అశ్లీలత వల్ల ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ కాదు. సినిమాలో ఉన్న హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు మరియు కొన్ని బోల్డ్ సన్నివేశాల కారణంగా దీనిని 16 ఏళ్లు పైబడిన వారు చూడవచ్చని అధికారులు సూచించారు.
- నిడివి: సినిమా రన్టైమ్ను 2 గంటల 24 నిమిషాలు (144 నిమిషాలు) గా ఫిక్స్ చేశారు. కథనం ఆద్యంతం గ్రిప్పింగ్గా ఉండటంతో ఈ నిడివి సరిగ్గా సరిపోతుందని సమాచారం.
కథా నేపథ్యం: సైన్స్ vs దైవం
వేల సంవత్సరాల క్రితం పరమశివుడికి, అసురుడికి మధ్య జరిగిన భీకర యుద్ధం ఈ కథకు మూలం. "మీకు తెలిసిన శాస్త్రం మితం.. మా శాస్త్రం అనంతం" అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమా రూపొందింది. ఒక గ్రామంపై పడిన ఉల్క, దాని వెనుక ఉన్న మూఢనమ్మకాలు, వాటిని హీరో ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అనే మిస్టరీ అంశాలతో దర్శకుడు యుగంధర్ ముని ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.
ఫస్ట్ రివ్యూ టాక్ ఏంటి?
సెన్సార్ పూర్తయిన తర్వాత అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వబోతోంది.
ఆది పెర్ఫార్మెన్స్: హీరో ఆది సాయికుమార్ తన కెరీర్లోనే అత్యంత మెచ్యూర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడని టాక్ వినిపిస్తోంది.
విజువల్స్ & బిజీఎం: శ్రీచరణ్ పకాల అందించిన నేపథ్య సంగీతం (BGM) మరియు ప్రవీణ్ బంగారి సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి.
ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్: నిర్మాతలు రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి ఎక్కడా రాజీ పడకుండా భారీ నిర్మాణ విలువలతో ఈ చిత్రాన్ని పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తీర్చిదిద్దారు.