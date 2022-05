Sarkaru Vaari Paata Twitter Review: 'సర్కారు వారి పాట' టాక్‌ ఎలా ఉందంటే..

Sarkaru Vaari Paata Twitter Review: మ‌హేశ్ బాబు వంటి సూప‌ర్ స్టార్ సినిమా జ‌నం ముందుకు రాక రెండు సంవ‌త్సరాలు దాటిపోయింది. 2020లో సంక్రాంతి కానుక‌గా వ‌చ్చిన `స‌రిలేరు నీకెవ్వరు` త‌రువాత వ‌స్తున్న చిత్రం కాబ‌ట్టి మొద‌టి నుంచీ `స‌ర్కారువారి పాట‌` సినిమాపై అభిమానుల్లో చెప్పలేనంత ఆస‌క్తి ఉంది. ఇక ఈ మూవీ డైరెక్టర్ ప‌ర‌శురామ్ కూడా ఇంత‌కు ముందు తాను తెర‌కెక్కించిన `గీత గోవిందం`తో జ‌నాన్ని భ‌లేగా అల‌రించారు.

హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ కూడా `మ‌హాన‌టి`తో జ‌నం మ‌దిని దోచింది. ఇక నిర్మాత‌ల విష‌యానికి వ‌స్తే 14 రీల్స్ మ‌హేశ్ తో తీసిన తొలి చిత్రం `దూకుడు`, మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ ఆయ‌న‌తో తెరెకెక్కించిన సినిమా `శ్రీ‌మంతుడు` బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసేశాయి. ఇప్పుడు మ‌హేశ్ బాబుతో క‌లిసి మైత్రీ మూవీస్, 14 రీల్స్ `స‌ర్కారు వారి పాట‌`ను నిర్మించ‌డంతో మ‌రింత క్రేజ్ ల‌భించింది. ఇన్ని విధాల అంద‌రిలోనూ ఆస‌క్తిని క‌లిగిస్తూ `స‌ర్కారువారి పాట‌` ఇవాళ థియేటర్లలోకి వాలిపోయింది. మరి సినిమాకి ట్విట్టర్‌లో ఎలాంటి టాక్‌ వినిపిస్తుందనేది `ట్విట్టర్‌ టాక్‌`లో తెలుసుకుందాం.



#SarkaruVaariPaata Overall A Pretty Average Commercial Entertainer!



A very formulaic approach told in somewhat of flat way. Entertaining bits in the 1st half, ma mahesh song, and a few sequences were good. The rest is pretty flat.



Pure Superstar One Man Show!



Rating: 2.75/5 — Venky Reviews (@venkyreviews) May 11, 2022

1st half🔔 :Good 👍

Mahesh Anna in Never before Style

One man show SSMB

Chennai babu Adda 💥💫#SarkaruVaariPaata https://t.co/k28xtDVumd pic.twitter.com/K6OoEKylp1 — ShoLaY🎱 (@sholay9_9) May 12, 2022

#SarkaruVaariPaata done with the movie in Germany, Its a outstanding performance done by Mahesh sir.its a trendsetter in mahesh Style fights dialogues love and its a realitymovie with action love comedy drama 💥💥💥💥 #svp #SVPMaina #MaheshBabu — Mouli (@mouli_mr) May 11, 2022