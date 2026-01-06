Movie Buzz: Parashakti 2026 మొదటి ఇంప్రెషన్స్ ప్రేక్షకులను మురిపిస్తున్నాయి…
శివకార్తికేయన్ నటించిన 'పరాశక్తి' జనవరి 10, 2026న విడుదలవుతోంది. 1960ల నాటి హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం, దేశభక్తి, యువత చైతన్యం నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి UA సర్టిఫికేట్ లభించింది.
దక్షిణాది ప్రముఖ నటి శ్రీలీల, హీరో శివకార్తికేయన్తో కలిసి నటిస్తున్న చారిత్రాత్మక రాజకీయ చిత్రం ‘పరాశక్తి’. డాన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఆకాష్ భాస్కరన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి సుధా కొంగర దర్శకత్వం వహించగా, మతిమారన్ పుగజేంది కథను అందించారు. 1960ల కాలంలో తమిళనాడులో జరిగిన హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమ నేపథ్యంలో దేశభక్తి, సోదరభావం, భాషా సామరస్యం మరియు రాజకీయ చైతన్యం వంటి అంశాల చుట్టూ ఈ సినిమా సాగుతుంది. ఈ చిత్రంలో రవి మోహన్, అథర్వ, గురు సోమసుందరం, బాసిల్ జోసెఫ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
రవి కె. చంద్రన్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం, సతీష్ సూర్య ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 10, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
సెన్సార్ సమస్యలు మరియు ధృవీకరణ
భారీ అంచనాల మధ్య రూపొందిన ‘పరాశక్తి’ సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) వద్ద కొన్ని అభ్యంతరాలను ఎదుర్కొంది. హిందీ భాషా విమర్శలు మరియు దేశ సమగ్రతకు భంగం కలిగించేలా ఉన్నాయన్న కొన్ని సన్నివేశాలపై బోర్డు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ సర్టిఫికేట్ నిరాకరించింది. అయితే, చిత్ర యూనిట్ రివైజింగ్ కమిటీని ఆశ్రయించింది. హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం మరియు ప్రాణత్యాగం చేసిన ఎం. రాజేంద్రన్ జీవిత కథలో ఆ సన్నివేశాలు కీలకమని వాదించింది. చివరకు, కమిటీ ఈ చిత్రానికి UA (U/A 16+) సర్టిఫికేట్ను జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం, 16 ఏళ్లు పైబడిన వారు స్వతంత్రంగా, అంతకంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో చూడవచ్చు.
కథ, ఇతివృత్తం మరియు నిడివి
‘పరాశక్తి’ చరిత్ర, రాజకీయం, ప్రేమ మరియు యువత చైతన్యాన్ని కలగలిపి అద్భుతంగా రూపొందించబడింది. 60వ దశకంలో తమిళనాడులో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా, రాజేంద్రన్ అనే యువకుడి ప్రయాణాన్ని శివకార్తికేయన్ అద్భుతంగా పోషించారు. ఈ చిత్రం 2 గంటల 35 నిమిషాల (155 నిమిషాలు) నిడివితో ఉద్వేగభరితమైన డ్రామా మరియు దేశభక్తిని అందిస్తుంది.
తమిళనాడు చరిత్రను నేటి తరానికి పరిచయం చేసే ఒక విలువైన చిత్రంగా దీనిని విమర్శకులు అభివర్ణిస్తున్నారు. శివకార్తికేయన్ నటన, సుధా కొంగర దర్శకత్వ ప్రతిభతో ‘పరాశక్తి’ భాషా అస్తిత్వం మరియు సామాజిక స్పృహపై చర్చను రేకెత్తించే చిత్రంగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు.