హరి హర వీరమల్లు రివ్యూ: పవన్ కల్యాణ్ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా ఎలా ఉంది?

పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’ (Hari Hara Veera Mallu) akhirnya ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. తన తొలి పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా పట్ల అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. ముఖ్యంగా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం తరువాత, పవన్ నటించిన తొలి చిత్రం కావడంతో సినిమా పై ఆసక్తి మరింతగా పెరిగింది.

కథా సమీక్ష (Hari Hara Veera Mallu Story Summary):

చిత్ర కథ 16వ శతాబ్దం నాటి మఘల్ శాసన కాలాన్ని నేపథ్యంగా తీసుకుంది. ఔరంగజేబు (బాబీ దేవోల్) పాలనలో మత మార్పిళ్లు, జిజియా పన్ను, ప్రజలపై అధిక వివక్ష కొనసాగుతుండగా, వీరమల్లు (పవన్ కళ్యాణ్) ధైర్యంగా ఎదురుతింటాడు. ధనవంతుల నుంచి సంపదను దోచి పేదలకి పంచే రాబిన్ హుడ్ తరహా పాత్రలో పవన్ కనిపిస్తారు. హైదరాబాద్ నుంచి దిల్లీ వరకు కోహినూర్ వజ్రాన్ని తెచ్చే క్రమంలో అతను ఎదుర్కొన్న సంఘటనలు, కుతుబ్ షాహీతోనూ, ఔరంగజేబుతోనూ జరిపిన పోరాటమే ఈ కథ యొక్క హృదయం.

చిత్ర విశ్లేషణ (How is the Movie?):

ఐదేళ్ల పాటు సెట్స్‌పై ఉన్నా, సినిమా స్క్రీన్ మీద కాలానికి అతీతంగా కనిపిస్తుంది. సనాతన ధర్మం నేపథ్యం, యాక్షన్ ఎలివేషన్స్, ఫస్ట్ హాఫ్ స్టోరీ బిల్డప్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటాయి. ‘కొల్లగొట్టినాదిరో’ పాట, పోర్ట్ ఫైట్ సీన్‌లు హైలైట్. అయితే, సెకండాఫ్‌లో కొంత కథనం నెమ్మదిగా సాగినప్పటికీ, క్లైమాక్స్‌కు ముందు మళ్లీ పుంజుకొని ఫుల్ యాక్షన్‌తో ముగుస్తుంది.

నటీనటుల ప్రదర్శన (Performances):

పవన్ కల్యాణ్ ఈ తరహా చారిత్రక పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. యాక్షన్, భావప్రదర్శన రెండింటిలోనూ ఆకట్టుకున్నారు. నిధి అగర్వాల్ పంచమిగా నటనతో పాటు లుక్‌లోనూ మెప్పించారు. బాబీ దేవోల్ ఔరంగజేబు పాత్రలో ప్రథమార్థంలో బలంగా కనిపించినా, ద్వితీయార్థంలో ఎక్కువ ప్రభావం చూపించలేకపోయారు. కోట, మురళీశర్మ, సత్యరాజ్, నాజర్ వంటి నటులు తగిన మద్దతు ఇచ్చారు. కీరవాణి సంగీతం సినిమాకి స్పెషల్ ఎలివేషన్ ఇచ్చింది. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ గూస్బంప్స్ వచ్చేలా ఉంది.

సాంకేతికంగా (Technical Aspects):

జ్ఞానశేఖర్ & మనోజ్ పరమహంస చిత్రీకరణ సినిమాని విజువలీ రిచ్‌గా చూపించారు. తోట తోరణి ఆర్ట్ వర్క్ హిస్టారికల్ ఫీల్‌ని బలపరిచింది. సాయిమాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్ పవన్ పాలిటికల్ మెసేజ్‌ని స్పష్టంగా ప్రతిబింబించాయి. దర్శకులు క్రిష్, జ్యోతికృష్ణ (Krish Jagarlamudi & AM Jyothikrishna) కథా ప్రగతిని సమర్థవంతంగా నడిపించారు.

Highlights:

పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ చారిత్రక నేపథ్యం, యాక్షన్ సన్నివేశాలు కీరవాణి సంగీతం ఫస్ట్ హాఫ్, ప్రీ క్లైమాక్స్

Minus Points: