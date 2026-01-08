Constable Kanakam Season 2 Review: కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 2 – వర్ష బొల్లమ్మ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే?
వర్ష బొల్లమ్మ 'కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 2' ఈటీవీ విన్ లో విడుదలయింది. మొదటి సీజన్ సస్పెన్స్కు సమాధానం దొరికిందా? ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందో పూర్తి రివ్యూ ఇక్కడ చదవండి.
యంగ్ బ్యూటీ వర్ష బొల్లమ్మ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన వెబ్ సిరీస్ 'కానిస్టేబుల్ కనకం'. కొన్ని నెలల క్రితం విడుదలైన మొదటి సీజన్ మంచి ఆదరణ పొందింది. ముఖ్యంగా 'చంద్రిక ఎక్కడ?' అనే సస్పెన్స్తో ముగిసిన తొలి భాగం ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. ఈరోజు నుంచి ఈటీవీ విన్ (ETV Win) లో సీజన్ 2 స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మరి ఈ రెండో భాగం ఆ అంచనాలను అందుకుందో లేదో సమీక్షలో చూద్దాం..
కథ:
రేపల్లె గ్రామం సమీపంలోని అడవిగుట్ట వద్ద మహిళల అదృశ్యం మిస్టరీని ఛేదించిన కనక మహాలక్ష్మి అలియాస్ కానిస్టేబుల్ కనకం (వర్ష బొల్లమ్మ)కు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. అయితే, తన ప్రాణ స్నేహితురాలు చంద్రిక (మేఘ లేఖ) ఆచూకీ మాత్రం ఇంకా తెలియదు. తన స్నేహితురాలిని వెతికే క్రమంలో కనకానికి ఎదురైన సవాళ్లు ఏంటి? ఈ అన్వేషణలో ఆమెకు తెలిసిన విస్తుపోయే నిజాలేంటి? చివరికి చంద్రిక మిస్టరీ వీడిందా? అనేదే ఈ సీజన్ 2 కథ.
ప్లస్ పాయింట్స్:
వేగవంతమైన కథనం: మొదటి సీజన్తో పోలిస్తే పార్ట్ 2 కథనం చాలా గ్రిప్పింగ్గా ఉంది. ఎక్కడా ల్యాగ్ లేకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ సీన్లు ఉత్కంఠను కలిగిస్తాయి.
నటీనటుల ప్రతిభ: వర్ష బొల్లమ్మ కానిస్టేబుల్గా తన బాధ్యతను, స్నేహితురాలిపై ఉన్న ప్రేమను అద్భుతంగా పండించింది. అయితే ఈ సీజన్లో సుచిత్ర ఆనందన్ పాత్ర మరియు నటన సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పాలి. ఆమె పాత్ర కథకు మంచి బలాన్ని ఇచ్చింది.
ఎమోషన్స్ & ట్విస్ట్స్: కేవలం క్రైమ్ థ్రిల్లర్గానే కాకుండా, స్నేహం మరియు భావోద్వేగాలను దర్శకుడు ప్రశాంత్ కుమార్ చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేశారు. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్లు బాగా వర్కవుట్ అయ్యాయి.
మైనస్ పాయింట్స్:
పాత కథాంశం: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో ఇదివరకు చూసిన కొన్ని సినిమాలను ఈ కథ గుర్తుచేస్తుంది. కథాంశం మరీ కొత్తదేమీ కాదు.
రన్ టైమ్: రెండు గంటల లోపు నిడివి ఉండటం వల్ల కథ త్వరగా ముగిసినట్లు అనిపిస్తుంది. శ్రీనివాస్ అవసరాల పాత్రకు ఈ సీజన్లో పెద్దగా స్కోప్ లేదు.
సాంకేతిక విభాగం:
సాంకేతికంగా ఈ సిరీస్ ఉన్నత స్థాయిలో ఉంది. సురేష్ బొబ్బిలి అందించిన నేపథ్య సంగీతం (BGM) సీన్లలోని టెన్షన్ను రెట్టింపు చేసింది. శ్రీరామ్ ముక్కపాటి సినిమాటోగ్రఫీ అడవి మరియు పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని సహజంగా చూపించింది. ఎడిటింగ్ కూడా చాలా క్రిస్పీగా ఉంది.
తీర్పు:
మొత్తంగా చెప్పాలంటే, 'కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 2' మొదటి భాగం కంటే మెరుగ్గా ఉంది. ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి ఈ వీకెండ్ ఇది ఒక మంచి ఛాయిస్. వర్ష బొల్లమ్మ నటన మరియు ఆసక్తికరమైన మలుపుల కోసం ఈ సిరీస్ను తప్పక చూడొచ్చు.
రేటింగ్: 3/5