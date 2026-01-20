Karthika Deepam Jan 20: పారు గుండెల్లో రైళ్లు.. దాసు తాయత్తుతో కార్తీక్ మైండ్ గేమ్! సుమిత్ర నవ్వు వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే..
కార్తీకదీపం నేటి ఎపిసోడ్ లో దాసు తాయత్తు కార్తీక్ చేతికి చిక్కుతుంది. జ్యోత్స్న నిజం బయటపడుతుందా? సుమిత్ర నవ్వు వెనుక ఉన్న ఫన్నీ సీక్రెట్ ఏంటి?
స్టార్ మా టాప్ సీరియల్ 'కార్తీకదీపం' రోజుకో మలుపు తిరుగుతూ ఉత్కంఠ రేపుతోంది. సుమిత్ర ప్రాణాలను కాపాడే 'బోన్ మ్యారో' చుట్టూ కథ తిరుగుతుండగా.. నేటి (జనవరి 20) ఎపిసోడ్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఆ విశేషాలు మీకోసం..
పారిజాతం, జ్యోత్స్నలకు కార్తీక్ చురకలు!
డాక్టరుకు బ్లడ్ శాంపిల్స్ ఇచ్చినప్పటి నుండి పారిజాతం, జ్యోత్స్నల మనసులో అలజడి మొదలైంది. రిపోర్ట్స్ వస్తే జ్యోత్స్న అసలు కూతురు కాదనే నిజం ఎక్కడ బయటపడుతుందో అని పారు వణికిపోతుంటుంది. సరిగ్గా అప్పుడే ఎంట్రీ ఇచ్చిన కార్తీక్.. "నిజం తెలుసుకోవడానికే వచ్చాను" అంటూ వారిని భయపెడతాడు. అంతేకాదు, "కన్నతల్లిని కాపాడుకునే అవకాశం వస్తే ఎవరైనా అదృష్టంగా భావిస్తారు.. కానీ జ్యోత్స్న మాత్రం తప్పించుకోవాలని చూస్తోంది" అంటూ వెటకారంగా మాట్లాడటంతో జ్యోత్స్న ముఖం తెల్లబారిపోతుంది.
దాసు మిస్టరీ.. పోలీస్ కంప్లయింట్?
గార్డెన్లో దొరికిన దాసు తాయత్తును కార్తీక్ బయటకు తీయడంతో సీన్ మారిపోయింది. "దాసు మావయ్య ఎక్కడున్నాడు? ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు.. ఈ తాయత్తు తెగిపోయి ఇక్కడ పడింది అంటే ఏదో జరిగిందని నా మనసు చెబుతోంది. అందుకే పోలీస్ కంప్లయింట్ ఇస్తాను" అని కార్తీక్ అనగానే పారిజాతం షాక్ అవుతుంది. పోలీస్ అంటే ఎక్కడ తన బండారం బయటపడుతుందో అని కంగారుపడుతూ.. వద్దని నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాసు తన దగ్గరే బందీగా ఉన్నాడన్న నిజం జ్యోత్స్న మనసులోనే దాచుకుంటుంది.
సుమిత్ర ఆవేదన.. దీప అభయం
మరోవైపు, సుమిత్ర తన అనారోగ్యం గురించి ఎమోషనల్ అవుతుంది. "నేను లేకపోతే నా కూతురు ఏమైపోతుందో అని భయంగా ఉంది" అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది. అప్పుడు దీప ఆమెకు ధైర్యం చెబుతూ.. "మీకేం కాదు సుమిత్రమ్మ.. మీ కూతురు బతికి ఉండగా మీకు ఏమీ జరగదు" అని మాట ఇస్తుంది. అయితే జ్యోత్స్న స్వభావాన్ని ఎరిగిన దీప.. కార్తీక్తో తన భయాన్ని పంచుకుంటుంది. "జ్యోత్స్న తన స్వార్థం కోసం ఎవరికైనా హాని తలపెడుతుంది.. చివరకు సుమిత్రమ్మకైనా సరే!" అని హెచ్చరిస్తుంది.
కార్తీక్ చిన్నప్పటి ఫొటో.. నవ్వులు పూయించిన 'పాప'!
ఇంటి నిండా విషాద ఛాయలు అలుముకోవడంతో, అందరినీ నవ్వించాలని కార్తీక్ ఒక ప్లాన్ చేస్తాడు. సుమిత్ర ఫోన్కు ఒక చిన్న పాప ఫోటోను మెసేజ్ చేస్తాడు. అది చూసిన సుమిత్ర పకపకా నవ్వడం చూసి ఇంట్లోని వారంతా ఆశ్చర్యపోతారు. ఆ ఫొటో ఎవరిదో కాదు.. చిన్నప్పుడు అమ్మాయి వేషంలో ఉన్న కార్తీక్ది! "ఈ ఫొటో మీ ఆయనదే దీప" అంటూ సుమిత్ర ఆటపట్టించడంతో ఆ ఇంట్లో కాసేపు నవ్వులు విరుస్తాయి.
తరువాయి భాగంలో: రిపోర్ట్స్ వచ్చే సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో జ్యోత్స్న ఏ కుట్ర చేయబోతోంది? దాసు గురించి కార్తీక్ నిజం తెలుసుకుంటాడా? తెలియాలంటే రేపటి ఎపిసోడ్ వరకు ఆగాల్సిందే!