Karthika Deepam Jan 19 Episode: ‘నీ అసలు గూడు చేరుకుంటావు దీపా’.. గురువుగారి జోస్యంతో పారిజాతానికి చెమటలు!
కార్తీకదీపం జనవరి 19 ఎపిసోడ్: జ్యోత్స్నతో బలవంతంగా బ్లడ్ శాంపిల్స్ ఇప్పించిన కార్తీక్. దీప త్వరలోనే తన సొంతగూటికి చేరుకుంటుందని గురువుగారి జోస్యం. పారిజాతం గుండెల్లో దడ!
1. జ్యోత్స్నను వణికించిన కార్తీక్!
సుమిత్రకు బోన్మారో ఇచ్చేందుకు జ్యోత్స్న బ్లడ్ శాంపిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే, నిజం ఎక్కడ బయటపడుతుందోనని జ్యోత్స్న "నాకు రక్తం అంటే భయం" అంటూ డ్రామాలు మొదలుపెడుతుంది. ఇది గమనించిన కార్తీక్, జ్యోత్స్నను పక్కకు తీసుకెళ్లి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇస్తాడు. "నీ నాటకాలు ఆపి శాంపిల్స్ ఇస్తావా? లేక తాతయ్యకు ఫోన్ చేసి నీ అసలు విషయం చెప్పనా?" అని బెదిరించడంతో, గత్యంతరం లేక జ్యోత్స్న టెస్టులకు ఒప్పుకుంటుంది.
2. గురువుగారి రాక.. జ్యోత్స్నపై నిందలు
ఇంటికి వచ్చిన గురువుగారి ముందు కూడా జ్యోత్స్న తన విషాన్ని చిమ్మింది. సుమిత్రమ్మ అనారోగ్యానికి దీపనే కారణమని, పనిమనిషిలా ఉండాల్సిన దీప పూర్ణాహుతి పట్టుకోవడం వల్లే అరిష్టం జరిగిందని నిందిస్తుంది. అయితే కార్తీక్ వెంటనే జోక్యం చేసుకుని, "నీ చేతుల్లో ఉండాల్సిన పూర్ణాహుతి ఎందుకు కింద పడింది?" అని నిలదీయడంతో జ్యోత్స్న నోరు మూతబడుతుంది.
3. సాలెగూడులో చిక్కుకున్న జీవివి నువ్వే!
జ్యోత్స్న ముఖాన్ని తీక్షణంగా చూసిన గురువుగారు.. "అమ్మా జ్యోత్స్నా.. నీ భవిష్యత్తు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. సాలెగూడులో చిక్కుకున్న జీవిలా నువ్వు గిలగిలలాడుతున్నావు. ఆ గూడు నుంచి బయటపడే సమయం వచ్చింది కానీ, జాగ్రత్త.. రాబోయే కాలం నీకు కఠినంగా ఉంటుంది" అని హెచ్చరిస్తారు. ఈ మాటలతో జ్యోత్స్న, పారిజాతం గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడతాయి.
4. దీప పుట్టింటి గురించి సంచలన నిజం
అదే సమయంలో దీప భవిష్యత్తు గురించి అడిగిన కార్తీక్కు గురువుగారు ఒక శుభవార్త చెబుతారు. "దీపా.. నీకు ఇష్టమైన దాన్ని వదులుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ, త్వరలోనే నువ్వు నీ సొంతగూటికి (పుట్టింటికి) చేరుకుంటావు" అని జోస్యం చెబుతారు. "దీపకు అసలు పుట్టిల్లే లేదు కదా గురువుగారు" అని పారిజాతం కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా.. "విధి రాసిన రాతను ఎవరూ మార్చలేరు.. దీప కన్నవాళ్లు ఎవరో త్వరలోనే తెలుస్తుంది" అని గురువుగారు స్పష్టం చేసి వెళ్తారు.
ముగింపు: బ్లడ్ శాంపిల్స్ రిపోర్ట్స్ వస్తే జ్యోత్స్న బంధుత్వం బయటపడుతుందా? దీప తన కన్నతల్లి సుమిత్ర అని తెలుసుకునే రోజు దగ్గరపడిందా? అనేది రాబోయే ఎపిసోడ్లలో చూడాలి.