Intinti Ramayanam Jan 21: పల్లవి కడుపు నాటకానికి శుభం కార్డు.. బట్టబయలు చేసిన అవని, చెంప పగలగొట్టిన భర్త!
ఇంటింటి రామాయణం జనవరి 21 ఎపిసోడ్: పల్లవి కడుపు నాటకం బట్టబయలు చేసిన అవని. డాక్టర్ పరీక్షలో పల్లవి ప్రెగ్నెంట్ కాదని తేలడంతో ఇంట్లో వాళ్లంతా పల్లవిని ఉతికి ఆరేశారు. అవని పల్లవి చెంప పగలగొట్టింది.
డాక్టర్ ఎంట్రీ.. పల్లవి గుండెల్లో రైళ్లు!
పల్లవి ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో మొదటి నుంచి అనుమానంగా ఉన్న అవని, ఈరోజు నేరుగా డాక్టర్ను ఇంటికి పిలిపించింది. డాక్టర్ను చూడగానే పల్లవికి చెమటలు పట్టాయి. మొదట శ్రేయకు చెకప్ చేసిన డాక్టర్, ఆ తర్వాత పల్లవిని పరీక్షించడానికి సిద్ధమయ్యారు. "నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, నాకు రక్తమంటే భయం" అంటూ పల్లవి తప్పించుకోవాలని చూసినా, అవని మరియు కమల్ బలవంతం చేయడంతో తప్పలేదు.
బట్టబయలైన పల్లవి డ్రామా
పల్లవిని పరీక్షించిన డాక్టర్ అందరికీ షాకింగ్ నిజం చెప్పారు. "పల్లవి గారు ప్రెగ్నెంట్ కాదు. వారం క్రితమే ఆమెకు నెలసరి (Periods) వచ్చింది, అలాంటప్పుడు కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశమే లేదు" అని తేల్చి చెప్పారు. ఈ మాట వినగానే ఇంట్లో వాళ్లంతా ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు.
ఒక్కొక్కరూ ఉతికి ఆరేశారు!
డాక్టర్ వెళ్లిన తర్వాత ఇంట్లో రచ్చ మొదలైంది. అబద్ధం చెప్పి అందరితో సేవలు చేయించుకున్న పల్లవిపై కుటుంబ సభ్యులు విరుచుకుపడ్డారు:
కమల్ ఆవేదన: "భర్తనైన నన్ను కూడా మోసం చేశావా? మన బిడ్డ అని నేను ఎంత మురిసిపోయాను" అంటూ కమల్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.
భానుమతి ఫైర్: "నెల తప్పానని అబద్ధం చెప్పి పార్టీలు ఇప్పించుకుంటావా? అందరినీ ఫూల్స్ చేశావా?" అంటూ భానుమతి మండిపడింది.
అక్షయ్ ప్రశ్న: "కేవలం మీ నాన్నను జైలు నుంచి విడిపించుకోవడానికే ఇంత నీచమైన నాటకం ఆడావా?" అని నిలదీశాడు.
పల్లవి చెంప పగలగొట్టిన అవని
తమపై నిందలు వేస్తూ, అందరి ఎమోషన్స్తో ఆడుకున్న పల్లవిపై అవని ఆగ్రహం తారాస్థాయికి చేరింది. "నీ స్వార్థం కోసం మా అమ్మ మీద నిందలు వేస్తావా?" అంటూ పల్లవి చెంప పగలగొట్టింది. అందరూ తిడుతున్నా సరే, పల్లవి మళ్లీ తన తప్పును కవర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఏడుపు మొదలుపెట్టింది.
రేపటి ఎపిసోడ్లో (Promo Highlights):
పల్లవి తన బ్యాగ్ సర్దుకుని "నాకు ఎవరూ లేరు, నేను పుట్టింటికి వెళ్లిపోతా" అంటూ కొత్త డ్రామా మొదలుపెడుతుంది. తన తండ్రి ఫోటోకు దండేయమంటూ వింతగా ప్రవర్తిస్తుంది. రాజేంద్ర దీనిపై అక్షయ్తో ఏదో మాట్లాడాలని నిర్ణయించుకుంటాడు.